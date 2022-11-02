https://ria.ru/20221102/peregovory-1828728906.html

Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке

Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду проведет телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

в мире

дональд трамп

жозеп боррель

хосейн амир абдоллахиан

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иран

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евросоюз

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду проведет телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем об обстановке вокруг переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке")."Я позвоню Боррелю через несколько минут и обсужу последний обмен мнениями и сообщениями (по СВПД – ред.)", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221102/iran-1828723299.html

https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html

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в мире, дональд трамп, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), иран, сша, евросоюз, мид ирана