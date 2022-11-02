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Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке
Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду проведет телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
в мире
дональд трамп
жозеп боррель
хосейн амир абдоллахиан
тегеран (город)
иран
сша
евросоюз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду проведет телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем об обстановке вокруг переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке")."Я позвоню Боррелю через несколько минут и обсужу последний обмен мнениями и сообщениями (по СВПД – ред.)", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221102/iran-1828723299.html
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в мире, дональд трамп, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), иран, сша, евросоюз, мид ирана
В мире, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Хосейн Амир Абдоллахиан, Тегеран (город), Иран, США, Евросоюз, МИД Ирана
17:00 02.11.2022
 
Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду проведет телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем об обстановке вокруг переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке").
"Я позвоню Боррелю через несколько минут и обсужу последний обмен мнениями и сообщениями (по СВПД – ред.)", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
16:48
Иран отправит в Вену делегацию для укрепления отношений с МАГАТЭ
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:15
МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной
 
В миреДональд ТрампЖозеп БоррельХосейн Амир АбдоллахианТегеран (город)ИранСШАЕвросоюзМИД Ирана
 
 
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