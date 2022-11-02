https://ria.ru/20221102/pelosi-1828637883.html

Полиция пропустила нападение на дом Пелоси, сообщили СМИ

Полиция пропустила нападение на дом Пелоси, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Полиция пропустила нападение на дом Пелоси, сообщили СМИ

Полиция Капитолия пропустила нападение на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, несмотря на то, что его засняли камеры слежения,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:07

2022-11-02T13:07

2022-11-02T13:07

в мире

нэнси пелоси

сан-франциско

сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия пропустила нападение на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, несмотря на то, что его засняли камеры слежения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.Как сообщают источники издания, один из сотрудников полиции заметил, что что-то произошло в доме Пелоси, увидев полицейские огни и сирены в прямой трансляции с камеры. Он быстро включил трансляцию с других камер, установленных вокруг дома, и начал перематывать их назад."Камера запечатлела мужчину с молотком, разбивающего стеклянную панель и проникающего в дом спикера", - сообщили источники, знакомые с ситуацией.По данным издания, полиция Капитолия впервые установила камеры слежения в районе дома Пелоси более восьми лет назад, также у нее есть круглосуточная охрана. После штурма Капитолия 6 января 2021 года рядом с ее домом в Сан-Франциско начал днем и ночью дежурить патрульный автомобиль полиции.Отмечается, что через несколько часов после того, как Пелоси уехала на прошлой неделе из Сан-Франциско и вернулась в округ Колумбия, большая часть службы безопасности уехала вместе с ней, а офицеры в Вашингтоне перестали постоянно отслеживать видеопотоки возле ее дома.Пол Пелоси пострадал в пятницу при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Его прооперировали, и, судя по заявлениям врачей, он идет на поправку.ДеПейпу в понедельник предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221028/pelosi-1827669377.html

https://ria.ru/20221029/ssha-1827701706.html

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в мире, нэнси пелоси, сан-франциско, сша