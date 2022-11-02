Полиция пропустила нападение на дом Пелоси, сообщили СМИ
Washington Post: полиция пропустила нападение на дом Пелоси, несмотря на видеонаблюдение
© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси, муж Нэнси Пелоси
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси, муж Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия пропустила нападение на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, несмотря на то, что его засняли камеры слежения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Как сообщают источники издания, один из сотрудников полиции заметил, что что-то произошло в доме Пелоси, увидев полицейские огни и сирены в прямой трансляции с камеры. Он быстро включил трансляцию с других камер, установленных вокруг дома, и начал перематывать их назад.
28 октября, 20:48Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства
"Камера запечатлела мужчину с молотком, разбивающего стеклянную панель и проникающего в дом спикера", - сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, полиция Капитолия впервые установила камеры слежения в районе дома Пелоси более восьми лет назад, также у нее есть круглосуточная охрана. После штурма Капитолия 6 января 2021 года рядом с ее домом в Сан-Франциско начал днем и ночью дежурить патрульный автомобиль полиции.
Отмечается, что через несколько часов после того, как Пелоси уехала на прошлой неделе из Сан-Франциско и вернулась в округ Колумбия, большая часть службы безопасности уехала вместе с ней, а офицеры в Вашингтоне перестали постоянно отслеживать видеопотоки возле ее дома.
Пол Пелоси пострадал в пятницу при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Его прооперировали, и, судя по заявлениям врачей, он идет на поправку.
ДеПейпу в понедельник предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
29 октября, 06:18Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия