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Министр энергетики Швейцарии подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022
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Министр энергетики Швейцарии подала в отставку
Министр энергетики Швейцарии подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022
Министр энергетики Швейцарии подала в отставку
Глава Федерального департамента (министерства) окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга в среду сообщила об уходе в РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:47
2022-11-02T17:49
в мире
симонетта соммаруга
швейцария
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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Федерального департамента (министерства) окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга в среду сообщила об уходе в отставку, объяснив свое решение личными мотивами.Соммаруга – второй за последнее время федеральный чиновник, решивший покинуть свой пост. В конце сентября об уходе в отставку заявил министр финансов Швейцарии Ули Маурер."Сегодня утром я проинформировала своих коллег о своей отставке. Это происходит внезапно и раньше, чем предполагалось", - сказала политик на пресс-конференции.Ранее стало известно, что муж Соммаруги перенес инсульт. По ее словам, болезнь близкого человека стала поворотным моментом, после которого нельзя продолжать жить как прежде.Соммаруга, которая будет возглавлять министерство до конца года, также заявила, что страна переживает энергетический кризис, который не завершится с окончанием зимы. "Поэтому важно стимулировать расширение использования отечественных возобновляемых источников энергии", - сказала она.Соммаруга была избрана в Федеральный совет (правительство) Швейцарии в 2010 году. В 2015 и 2020 годах занимала пост президента страны.
https://ria.ru/20221102/daniya-1828679172.html
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в мире, симонетта соммаруга, швейцария
В мире, Симонетта Соммаруга, Швейцария
17:47 02.11.2022 (обновлено: 17:49 02.11.2022)
 
Министр энергетики Швейцарии подала в отставку

Министр энергетики Швейцарии Соммаруга сообщила об уходе в отставку по личным мотивам

© AFP 2022 / Denis BalibouseГлава Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга
Глава Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Denis Balibouse
Глава Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Федерального департамента (министерства) окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга в среду сообщила об уходе в отставку, объяснив свое решение личными мотивами.
Соммаруга – второй за последнее время федеральный чиновник, решивший покинуть свой пост. В конце сентября об уходе в отставку заявил министр финансов Швейцарии Ули Маурер.
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"Сегодня утром я проинформировала своих коллег о своей отставке. Это происходит внезапно и раньше, чем предполагалось", - сказала политик на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что муж Соммаруги перенес инсульт. По ее словам, болезнь близкого человека стала поворотным моментом, после которого нельзя продолжать жить как прежде.
Соммаруга, которая будет возглавлять министерство до конца года, также заявила, что страна переживает энергетический кризис, который не завершится с окончанием зимы. "Поэтому важно стимулировать расширение использования отечественных возобновляемых источников энергии", - сказала она.
Соммаруга была избрана в Федеральный совет (правительство) Швейцарии в 2010 году. В 2015 и 2020 годах занимала пост президента страны.
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