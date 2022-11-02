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Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США - РИА Новости, 02.11.2022
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Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США - РИА Новости, 02.11.2022
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США
Большинство американцев уверены, что политика администрации президента США Джо Байдена оказала негативное влияние на экономику страны, свидетельствуют... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:12
2022-11-02T22:12
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Большинство американцев уверены, что политика администрации президента США Джо Байдена оказала негативное влияние на экономику страны, свидетельствуют результаты социологического опроса Wall Street Journal совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee.Согласно табличным расчетам результатов исследования, 54% респондентов уверены, что "политика администрации Байдена" в целом навредила экономике, в то время как 27% полагают, что нынешние власти США помогли ее укреплению.Исследование также показало, что 55% респондентов не одобряют работу главы Белого дома против 43%, поддерживающих службу Байдена на своем посту. Участников опроса также спросили, одобряли ли они работу Дональда Трампа в роли президента США и здесь голоса разделились поровну: 49% американцев считают его работу удовлетворительной и столько же высказались против.При этом если бы президентские выборы, намеченные на 2024 год, проводились непосредственно в день проведения опроса, и в них участвовали Байден и Трамп, то они набрали бы по 46% голосов избирателей, согласно данным исследования. Еще 8% респондентов не определились, кого были бы готовы поддержать.Опрос проводился с 22 по 26 октября 2022 года, в нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.
https://ria.ru/20221102/bayden-1828805590.html
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
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в мире, джо байден, сша, дональд трамп
В мире, Джо Байден, США, Дональд Трамп
22:12 02.11.2022
 
Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США

Wall Street Journal: 54 процента американцев считают, что Байден навредил экономике США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Большинство американцев уверены, что политика администрации президента США Джо Байдена оказала негативное влияние на экономику страны, свидетельствуют результаты социологического опроса Wall Street Journal совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee.
Согласно табличным расчетам результатов исследования, 54% респондентов уверены, что "политика администрации Байдена" в целом навредила экономике, в то время как 27% полагают, что нынешние власти США помогли ее укреплению.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
21:10
В США оценили последствия оговорок Байдена
Исследование также показало, что 55% респондентов не одобряют работу главы Белого дома против 43%, поддерживающих службу Байдена на своем посту. Участников опроса также спросили, одобряли ли они работу Дональда Трампа в роли президента США и здесь голоса разделились поровну: 49% американцев считают его работу удовлетворительной и столько же высказались против.
При этом если бы президентские выборы, намеченные на 2024 год, проводились непосредственно в день проведения опроса, и в них участвовали Байден и Трамп, то они набрали бы по 46% голосов избирателей, согласно данным исследования. Еще 8% респондентов не определились, кого были бы готовы поддержать.
Опрос проводился с 22 по 26 октября 2022 года, в нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.
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