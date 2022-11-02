Опрос: большинство американцев считают, что Байден навредил экономике США
Wall Street Journal: 54 процента американцев считают, что Байден навредил экономике США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Большинство американцев уверены, что политика администрации президента США Джо Байдена оказала негативное влияние на экономику страны, свидетельствуют результаты социологического опроса Wall Street Journal совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee.
Согласно табличным расчетам результатов исследования, 54% респондентов уверены, что "политика администрации Байдена" в целом навредила экономике, в то время как 27% полагают, что нынешние власти США помогли ее укреплению.
Исследование также показало, что 55% респондентов не одобряют работу главы Белого дома против 43%, поддерживающих службу Байдена на своем посту. Участников опроса также спросили, одобряли ли они работу Дональда Трампа в роли президента США и здесь голоса разделились поровну: 49% американцев считают его работу удовлетворительной и столько же высказались против.
При этом если бы президентские выборы, намеченные на 2024 год, проводились непосредственно в день проведения опроса, и в них участвовали Байден и Трамп, то они набрали бы по 46% голосов избирателей, согласно данным исследования. Еще 8% респондентов не определились, кого были бы готовы поддержать.
Опрос проводился с 22 по 26 октября 2022 года, в нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.
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