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В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/operatsiya-1828547415.html
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:20
2022-11-02T03:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, замглавы российской делегации Константин Воронцов."РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине как необоснованные. Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – сказал Воронцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220913/putin-1816589392.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, ООН
03:20 02.11.2022 (обновлено: 03:21 02.11.2022)
 
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине

МИД: cпециальная военная операция на Украине идет в соответствии с международным правом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине как необоснованные. Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – сказал Воронцов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 20:04
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассООН
 
 
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