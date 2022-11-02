https://ria.ru/20221102/operatsiya-1828547415.html

В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине

В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.11.2022

В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:20

2022-11-02T03:20

2022-11-02T03:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

оон

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, замглавы российской делегации Константин Воронцов."РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине как необоснованные. Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – сказал Воронцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220913/putin-1816589392.html

украина

россия

донбасс

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владимир путин, украина, россия, донбасс, оон