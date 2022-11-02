https://ria.ru/20221102/operatsiya-1828547415.html
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:20
2022-11-02T03:20
2022-11-02T03:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, замглавы российской делегации Константин Воронцов."РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине как необоснованные. Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – сказал Воронцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220913/putin-1816589392.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, ООН
03:20 02.11.2022 (обновлено: 03:21 02.11.2022)
В МИД заявили о соблюдении гумправа в ходе спецоперации на Украине
МИД: cпециальная военная операция на Украине идет в соответствии с международным правом