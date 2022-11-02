https://ria.ru/20221102/opasnost-1828749881.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 02.11.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:59

2022-11-02T17:59

2022-11-02T17:59

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

роман старовойт

владимир путин

курская область

курск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии Курской области в среду обсуждались меры, необходимые для сохранения безопасности на территории области."Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия "желтого" уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября", - написал губернатор.Он отметил, что принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах в Курске."При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест", - отметил глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования.

https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, роман старовойт, владимир путин, курская область, курск, россия