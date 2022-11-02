https://ria.ru/20221102/opasnost-1828749881.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 02.11.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:59
2022-11-02T17:59
2022-11-02T17:59
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
роман старовойт
владимир путин
курская область
курск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469574_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c3aa7c1a61646840afe0cc1635126865.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии Курской области в среду обсуждались меры, необходимые для сохранения безопасности на территории области."Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия "желтого" уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября", - написал губернатор.Он отметил, что принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах в Курске."При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест", - отметил глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования.
https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469574_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_16859ba12801d1737e2a4114e4e4ef25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, роман старовойт, владимир путин, курская область, курск, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Роман Старовойт, Владимир Путин, Курская область, Курск, Россия
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября