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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 02.11.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 02.11.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:59
2022-11-02T17:59
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
роман старовойт
владимир путин
курская область
курск
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии Курской области в среду обсуждались меры, необходимые для сохранения безопасности на территории области."Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия "желтого" уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября", - написал губернатор.Он отметил, что принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах в Курске."При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест", - отметил глава региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования.
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здоровье - общество, роман старовойт, владимир путин, курская область, курск, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Роман Старовойт, Владимир Путин, Курская область, Курск, Россия
17:59 02.11.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября

© РИА Новости / Светлана БаеваКрасная площадь в Курске
Красная площадь в Курске - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Красная площадь в Курске. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 21 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии Курской области в среду обсуждались меры, необходимые для сохранения безопасности на территории области.
"Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия "желтого" уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября", - написал губернатор.
Он отметил, что принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах в Курске.
"При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест", - отметил глава региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования.
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