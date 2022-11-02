https://ria.ru/20221102/odkb-1828743168.html
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе - РИА Новости, 02.11.2022
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в Минске с генсеком ОДКБ Станиславом Засем вызовы и угрозы безопасности в восточно-европейском регионе,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:41
2022-11-02T17:41
2022-11-02T17:41
в мире
виктор хренин
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минск
одкб
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в Минске с генсеком ОДКБ Станиславом Засем вызовы и угрозы безопасности в восточно-европейском регионе, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства."Состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Отмечается, что "в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, основное внимание при этом было сконцентрировано на вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону организации".Зась совершает рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября, которая предполагает встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
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в мире, виктор хренин, белоруссия, минск, одкб, министерство обороны белоруссии, станислав зась
В мире, Виктор Хренин, Белоруссия, Минск, ОДКБ, Министерство обороны Белоруссии, Станислав Зась
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе
Глава Минобороны Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили угрозы безопасности в Восточной Европе