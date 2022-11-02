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Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе - РИА Новости, 02.11.2022
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Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе - РИА Новости, 02.11.2022
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в Минске с генсеком ОДКБ Станиславом Засем вызовы и угрозы безопасности в восточно-европейском регионе,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:41
2022-11-02T17:41
в мире
виктор хренин
белоруссия
минск
одкб
министерство обороны белоруссии
станислав зась
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в Минске с генсеком ОДКБ Станиславом Засем вызовы и угрозы безопасности в восточно-европейском регионе, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства."Состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Отмечается, что "в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, основное внимание при этом было сконцентрировано на вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону организации".Зась совершает рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября, которая предполагает встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
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в мире, виктор хренин, белоруссия, минск, одкб, министерство обороны белоруссии, станислав зась
В мире, Виктор Хренин, Белоруссия, Минск, ОДКБ, Министерство обороны Белоруссии, Станислав Зась
17:41 02.11.2022
 
Глава МО Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили обстановку в Восточной Европе

Глава Минобороны Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили угрозы безопасности в Восточной Европе

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в Минске с генсеком ОДКБ Станиславом Засем вызовы и угрозы безопасности в восточно-европейском регионе, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.
"Состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Отмечается, что "в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, основное внимание при этом было сконцентрировано на вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону организации".
Зась совершает рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября, которая предполагает встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:10
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе
 
В миреВиктор ХренинБелоруссияМинскОДКБМинистерство обороны БелоруссииСтанислав Зась
 
 
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