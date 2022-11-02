Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II
В Одессе вандалы облили краской и надели красный колпак на памятник Екатерине II
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II в Одессе
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
"На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки", - написал Братчук в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с памятником. Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.
8 июля, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
31 июля, 08:00На уничтожении наших памятников Запад не остановится