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Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/odessa-1828592826.html
Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II
Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II - РИА Новости, 02.11.2022
Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II
Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:58
2022-11-02T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
украина
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом"."На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки", - написал Братчук в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с памятником. Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html
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в мире, екатерина ii, украина, одесса, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Украина, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:58 02.11.2022
 
Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II

В Одессе вандалы облили краской и надели красный колпак на памятник Екатерине II

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II в Одессе
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
"На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки", - написал Братчук в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с памятником. Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.
Памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации С14. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина IIУкраинаОдессаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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