https://ria.ru/20221102/odessa-1828592826.html

Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II

Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II - РИА Новости, 02.11.2022

Вандалы в Одессе осквернили памятник Екатерине II

Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:58

2022-11-02T10:58

2022-11-02T10:58

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вандалами был осквернен памятник Екатерине II в Одессе - на голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом"."На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки", - написал Братчук в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с памятником. Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, екатерина ii, украина, одесса, ситуация в днр и лнр