https://ria.ru/20221102/obyazatelstva-1828655294.html
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств - РИА Новости, 02.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств
В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:40
2022-11-02T13:40
2022-11-02T13:40
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, социальное обязательство государства является абсолютным приоритетом", - ответил Песков на вопрос о том, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году.
https://ria.ru/20221024/byudzhet-1826217764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств
Пресс-секретарь Песков назвал социальные обязательства абсолютным приоритетом государства