https://ria.ru/20221102/obyazatelstva-1828655294.html

В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств

В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств - РИА Новости, 02.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств

В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:40

2022-11-02T13:40

2022-11-02T13:40

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, социальное обязательство государства является абсолютным приоритетом", - ответил Песков на вопрос о том, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году.

https://ria.ru/20221024/byudzhet-1826217764.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков