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В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств - РИА Новости, 02.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств - РИА Новости, 02.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств
В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:40
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общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, социальное обязательство государства является абсолютным приоритетом", - ответил Песков на вопрос о том, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
13:40 02.11.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о рисках невыполнения социальных обязательств

Пресс-секретарь Песков назвал социальные обязательства абсолютным приоритетом государства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, социальное обязательство государства является абсолютным приоритетом", - ответил Песков на вопрос о том, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 11:54
В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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