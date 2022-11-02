https://ria.ru/20221102/obuchenie-1828794387.html
Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение
Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение - РИА Новости, 02.11.2022
Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение
В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:00
2022-11-02T20:00
2022-11-02T20:03
специальная военная операция на украине
общество
александр мажуга
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из родителей призван в рамках частичной мобилизации, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга."Образовательная организация вправе освободить обучающегося в возрасте до 23 лет, который получает это образование впервые, при этом его родитель заключил контракт о прохождении военной службы и принимает участие в спецоперации, от полной стоимости обучения, если он учится на коммерческой основе за счет средств образовательной организации", - сказал он на заседании экспертного совета по управлению в области высшего образования и науки при комитете ГД по науке и высшему образованию.Согласно законопроекту, который находится в распоряжении РИА Новости, от оплаты освобождаются и те студенты, супруг или супруга которого заключил контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ или является военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.По словам Мажуги, законопроект лишь предоставляет такое право организациям, но не обязывает их."Важно отметить, что это право. Эта инициатива родилась из предложений ректорского сообщества", - дополнил он.
https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828775052.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр мажуга, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Мажуга, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
20:00 02.11.2022 (обновлено: 20:03 02.11.2022)
Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение
Депутат ГД Мажуга: студентов, чьи родители мобилизованы, могут избавить от платы за учебу
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из родителей призван в рамках частичной мобилизации, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
"Образовательная организация вправе освободить обучающегося в возрасте до 23 лет, который получает это образование впервые, при этом его родитель заключил контракт о прохождении военной службы и принимает участие в спецоперации, от полной стоимости обучения, если он учится на коммерческой основе за счет средств образовательной организации", - сказал он на заседании экспертного совета по управлению в области высшего образования и науки при комитете ГД по науке и высшему образованию.
Согласно законопроекту, который находится в распоряжении РИА Новости, от оплаты освобождаются и те студенты, супруг или супруга которого заключил контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ
или является военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.
По словам Мажуги, законопроект лишь предоставляет такое право организациям, но не обязывает их.
"Важно отметить, что это право. Эта инициатива родилась из предложений ректорского сообщества", - дополнил он.