https://ria.ru/20221102/obuchenie-1828794387.html

Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение

Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение - РИА Новости, 02.11.2022

Студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение

В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:00

2022-11-02T20:00

2022-11-02T20:03

специальная военная операция на украине

общество

александр мажуга

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из родителей призван в рамках частичной мобилизации, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга."Образовательная организация вправе освободить обучающегося в возрасте до 23 лет, который получает это образование впервые, при этом его родитель заключил контракт о прохождении военной службы и принимает участие в спецоперации, от полной стоимости обучения, если он учится на коммерческой основе за счет средств образовательной организации", - сказал он на заседании экспертного совета по управлению в области высшего образования и науки при комитете ГД по науке и высшему образованию.Согласно законопроекту, который находится в распоряжении РИА Новости, от оплаты освобождаются и те студенты, супруг или супруга которого заключил контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ или является военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.По словам Мажуги, законопроект лишь предоставляет такое право организациям, но не обязывает их."Важно отметить, что это право. Эта инициатива родилась из предложений ректорского сообщества", - дополнил он.

https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828775052.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр мажуга, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии