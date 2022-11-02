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ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку

ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, россия