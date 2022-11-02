https://ria.ru/20221102/obstrel-1828714402.html

Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась

Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась - РИА Новости, 02.11.2022

Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась

Пострадавшим при украинском обстреле села Гуево Курской области госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:31

происшествия

роман старовойт

курская область

суджанский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828688852_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_ceb24af08cdf1f9cb20905a1074cd43d.jpg

РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Пострадавшим при украинском обстреле села Гуево Курской области госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее Старовойт рассказал, что утром в среду украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, среди них трое детей. Всех доставили в больницу.“По состоянию пострадавших есть хорошие новости: всем оказали медицинскую помощь, в госпитализации необходимости нет, жители уже покинули медучреждение”, - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, роман старовойт, курская область, суджанский район