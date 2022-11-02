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Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась
Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась - РИА Новости, 02.11.2022
Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась
Пострадавшим при украинском обстреле села Гуево Курской области госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:30
2022-11-02T16:30
2022-11-02T16:31
происшествия
роман старовойт
курская область
суджанский район
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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Пострадавшим при украинском обстреле села Гуево Курской области госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее Старовойт рассказал, что утром в среду украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, среди них трое детей. Всех доставили в больницу.“По состоянию пострадавших есть хорошие новости: всем оказали медицинскую помощь, в госпитализации необходимости нет, жители уже покинули медучреждение”, - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
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происшествия, роман старовойт, курская область, суджанский район
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район
16:30 02.11.2022 (обновлено: 16:31 02.11.2022)
Пострадавшим при обстреле ВСУ жителям Гуево госпитализация не потребовалась
Курский губернатор Старовойт: пострадавшим при обстреле Гуево госпитализация не требуется