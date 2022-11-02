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Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/obstrel-1828705771.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд
Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд
Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:05
2022-11-02T16:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25&nbsp; - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.00 и 14.45 по Пантелеймоновке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.05 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а через полчаса, в 15.35, по Киевскому и Куйбышевскому районам - еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров. В это же время войска Украины выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221102/zelenskiy-1828694686.html
https://ria.ru/20221102/popytki-1828689702.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
16:05 02.11.2022
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд

Украинские войска выпустили по населенным пунктам ДНР 31 снаряд

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25  - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.00 и 14.45 по Пантелеймоновке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 15.05 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а через полчаса, в 15.35, по Киевскому и Куйбышевскому районам - еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров. В это же время войска Украины выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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