https://ria.ru/20221102/obstrel-1828705771.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд

Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд

Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:05

2022-11-02T16:05

2022-11-02T16:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.00 и 14.45 по Пантелеймоновке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.05 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а через полчаса, в 15.35, по Киевскому и Куйбышевскому районам - еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров. В это же время войска Украины выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/zelenskiy-1828694686.html

https://ria.ru/20221102/popytki-1828689702.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, вооруженные силы украины