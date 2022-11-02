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При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 02.11.2022
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле украинскими войсками села Гуево в Курской области пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:16
2022-11-02T15:16
2022-11-02T16:04
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
суджанский район
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками села Гуево в Курской области пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.По его словам, ВСУ нанесли по селу артиллерийский удар сегодня утром."Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", — написал губернатор.Он рассказал, что некоторые дома, в том числе продуктовый магазин, получили повреждения: в них разбиты окна, перебиты провода. В селе селе пока нет электричества. "Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", — добавил Старовойт.Гуево уже попадало под обстрел 18 октября. Тогда пострадал один из частных домов и сарай.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия, Суджанский район
15:16 02.11.2022 (обновлено: 16:04 02.11.2022)
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ села Гуево пострадали пять человек