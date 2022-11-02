Рейтинг@Mail.ru
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/obstrel-1828686488.html
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 02.11.2022
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле украинскими войсками села Гуево в Курской области пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:16
2022-11-02T16:04
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
суджанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828688852_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_ceb24af08cdf1f9cb20905a1074cd43d.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками села Гуево в Курской области пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.По его словам, ВСУ нанесли по селу артиллерийский удар сегодня утром."Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", — написал губернатор.Он рассказал, что некоторые дома, в том числе продуктовый магазин, получили повреждения: в них разбиты окна, перебиты провода. В селе селе пока нет электричества. "Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", — добавил Старовойт.Гуево уже попадало под обстрел 18 октября. Тогда пострадал один из частных домов и сарай.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828688852_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a78e53f6e713b8743d33c68063fc88fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия, Суджанский район
15:16 02.11.2022 (обновлено: 16:04 02.11.2022)
 
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ села Гуево пострадали пять человек

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Гуево в Курской области
Последствия обстрела села Гуево в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Гуево в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками села Гуево в Курской области пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
По его словам, ВСУ нанесли по селу артиллерийский удар сегодня утром.
"Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", — написал губернатор.
Он рассказал, что некоторые дома, в том числе продуктовый магазин, получили повреждения: в них разбиты окна, перебиты провода. В селе селе пока нет электричества.
"Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", — добавил Старовойт.
Гуево уже попадало под обстрел 18 октября. Тогда пострадал один из частных домов и сарай.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:31Специальная военная операция на Украине
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоман СтаровойтПроисшествияСуджанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала