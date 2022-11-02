https://ria.ru/20221102/obschestvo-1828584396.html
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:33
2022-11-02T10:33
2022-11-02T10:33
россия
владимир путин
общество
народное единство
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", отметив, что в условиях внешнего давления вопросы консолидации общества приобретают особое значение, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября."Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Путин отметил, что с каждым годом эти встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников - энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.Глава РФ подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ."На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html
https://ria.ru/20220810/rossiya-1808577582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, народное единство
Россия, Владимир Путин, Общество, Народное единство
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин
Путин отметил, что консолидация общества при внешнем давлении приобретает особое значение
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", отметив, что в условиях внешнего давления вопросы консолидации общества приобретают особое значение, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября.
"Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Путин отметил, что с каждым годом эти встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников - энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.
Глава РФ подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву
съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ.
"На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", - добавляется в сообщении.