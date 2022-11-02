https://ria.ru/20221102/obschestvo-1828584396.html

Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин

Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022

Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:33

2022-11-02T10:33

2022-11-02T10:33

россия

владимир путин

общество

народное единство

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", отметив, что в условиях внешнего давления вопросы консолидации общества приобретают особое значение, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября."Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Путин отметил, что с каждым годом эти встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников - энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.Глава РФ подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ."На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, народное единство