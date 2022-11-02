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Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
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Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:33
2022-11-02T10:33
россия
владимир путин
общество
народное единство
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", отметив, что в условиях внешнего давления вопросы консолидации общества приобретают особое значение, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября."Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Путин отметил, что с каждым годом эти встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников - энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.Глава РФ подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ."На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html
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россия, владимир путин, общество, народное единство
Россия, Владимир Путин, Общество, Народное единство
10:33 02.11.2022
 
Консолидация при внешнем давлении имеет особое значение, заявил Путин

Путин отметил, что консолидация общества при внешнем давлении приобретает особое значение

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", отметив, что в условиях внешнего давления вопросы консолидации общества приобретают особое значение, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:14
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
"Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Путин отметил, что с каждым годом эти встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников - энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.
Глава РФ подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ.
"На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", - добавляется в сообщении.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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РоссияВладимир ПутинОбществоНародное единство
 
 
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