https://ria.ru/20221102/obrezka-1829956231.html

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов - РИА Новости, 08.11.2022

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов

Специалисты проведут осеннюю обрезку деревьев в Москве до наступления холодов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-02T15:52

2022-11-02T15:52

2022-11-08T14:23

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проведут осеннюю обрезку деревьев в Москве до наступления холодов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Осеннюю обрезку деревьев проведем до наступления холодов", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обработают зеленые насаждения вдоль городских магистралей, в парках и других общественных пространствах. Уточняется, что во время санитарной обрезки удаляются больные, усыхающие, пораженные вредителями, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви.Кроме того, при омолаживающей обрезке удаляется часть кроны и ствола, чтобы стимулировать образование молодых побегов. Специалисты проводят обрезку в период покоя деревьев: в ноябре – после листопада и до наступления сильных морозов, и весной – до начала сокодвижения. Добавляется, что дневная температура воздуха должна быть не ниже минус 10 градусов.

https://ria.ru/20221024/moskva-1826349128.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги