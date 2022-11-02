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Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов - РИА Новости, 08.11.2022
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Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов
Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов - РИА Новости, 08.11.2022
Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов
Специалисты проведут осеннюю обрезку деревьев в Москве до наступления холодов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-02T15:52
2022-11-08T14:23
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москва
общество
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проведут осеннюю обрезку деревьев в Москве до наступления холодов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Осеннюю обрезку деревьев проведем до наступления холодов", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обработают зеленые насаждения вдоль городских магистралей, в парках и других общественных пространствах. Уточняется, что во время санитарной обрезки удаляются больные, усыхающие, пораженные вредителями, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви.Кроме того, при омолаживающей обрезке удаляется часть кроны и ствола, чтобы стимулировать образование молодых побегов. Специалисты проводят обрезку в период покоя деревьев: в ноябре – после листопада и до наступления сильных морозов, и весной – до начала сокодвижения. Добавляется, что дневная температура воздуха должна быть не ниже минус 10 градусов.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
15:52 02.11.2022 (обновлено: 14:23 08.11.2022)
 

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве до наступления холодов

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыОсенняя обрезка деревьев в Москве
Осенняя обрезка деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проведут осеннюю обрезку деревьев в Москве до наступления холодов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Осеннюю обрезку деревьев проведем до наступления холодов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обработают зеленые насаждения вдоль городских магистралей, в парках и других общественных пространствах. Уточняется, что во время санитарной обрезки удаляются больные, усыхающие, пораженные вредителями, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви.
Кроме того, при омолаживающей обрезке удаляется часть кроны и ствола, чтобы стимулировать образование молодых побегов. Специалисты проводят обрезку в период покоя деревьев: в ноябре – после листопада и до наступления сильных морозов, и весной – до начала сокодвижения. Добавляется, что дневная температура воздуха должна быть не ниже минус 10 градусов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
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