https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири, заявил в среду научный... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:25

2022-11-02T14:25

2022-11-02T14:33

общество

роман вильфанд

россия

урал

западная сибирь

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири, заявил в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд."Очень комфортная погода будет в ближайшие два-три дня, я бы даже сказал, золотая осень, на юге Западной Сибири - это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там температуры дневные еще сегодня будут до 8-10 градусов. К выходным дням там будет все равно теплая погода, но уже будут осадки", - добавил Вильфанд.В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы, новые нормы - за 1991-2020 годы. Так, за 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Все это происходит на фоне глобального потепления, которое в России протекает особенно интенсивно.

https://ria.ru/20221102/pogoda-1828618656.html

россия

урал

западная сибирь

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Владимир Лаврентьев

общество, роман вильфанд, россия, урал, западная сибирь, гидрометцентр, погода