https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html
Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь
Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022
Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь
Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири, заявил в среду научный... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:25
2022-11-02T14:25
2022-11-02T14:33
общество
роман вильфанд
россия
урал
западная сибирь
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири, заявил в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд."Очень комфортная погода будет в ближайшие два-три дня, я бы даже сказал, золотая осень, на юге Западной Сибири - это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там температуры дневные еще сегодня будут до 8-10 градусов. К выходным дням там будет все равно теплая погода, но уже будут осадки", - добавил Вильфанд.В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы, новые нормы - за 1991-2020 годы. Так, за 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Все это происходит на фоне глобального потепления, которое в России протекает особенно интенсивно.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роман вильфанд, россия, урал, западная сибирь, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Урал, Западная Сибирь, Гидрометцентр, Погода
14:25 02.11.2022 (обновлено: 14:33 02.11.2022)
Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь
Вильфанд: ноябрь будет теплее обычного во всей России, особенно на Урале и в Сибири
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в ноябре будет выше климатической нормы на всей территории России, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири, заявил в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Прогноз на ноябрь. Вы видите, что по всей территории страны погода выше нормы и около нормы. Особенно заметные отклонения прогнозируются на севере Урала, севере Западной Сибири
и Северной Сибири. На европейской территории – около нормы, но все-таки на положительном фоне", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
"Очень комфортная погода будет в ближайшие два-три дня, я бы даже сказал, золотая осень, на юге Западной Сибири - это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там температуры дневные еще сегодня будут до 8-10 градусов. К выходным дням там будет все равно теплая погода, но уже будут осадки", - добавил Вильфанд.
В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы, новые нормы - за 1991-2020 годы. Так, за 30 лет средняя годовая температура в Москве
повысилась на 1,3 градуса. Все это происходит на фоне глобального потепления, которое в России протекает особенно интенсивно.