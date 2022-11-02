https://ria.ru/20221102/norvegiya-1828638740.html
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом
Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:10
2022-11-02T13:10
2022-11-02T13:29
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас бы это не касалось, но есть важный нюанс: такой по сути беспрецедентный шаг обосновывается – как не трудно догадаться – действиями РФ, которые "привели к наиболее серьезной военно-политической ситуации в Европе". Да нет же, это не наши действия привели, это привели действия ваши. Вы же коллективный Запад… Это вы дестабилизировали ситуацию на европейском континенте", - сказала Захарова на брифинге, комментируя действия Осло.Она отметила, что российская сторона ответит на любые недружественные действия норвежской стороны."Нагнетание угрозы с Востока, очернение нашей страны, приписывание ей того, что она не делает, в очередной раз используется норвежскими властями, чтобы замаскировать собственные устремления по части военных приготовлений… Подобное развитие событий у российских границ мы оцениваем, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе… Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция", - сказала Захарова.
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россия, норвегия, мария захарова, в мире, осло, москва
Россия, Норвегия, Мария Захарова, В мире, Осло, Москва
13:10 02.11.2022 (обновлено: 13:29 02.11.2022)
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом
Захарова заявила, что Россия готова ответить на любые недружественные действия Норвегии