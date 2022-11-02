Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/norvegiya-1828638740.html
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом
Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:10
2022-11-02T13:29
россия
норвегия
мария захарова
в мире
осло
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас бы это не касалось, но есть важный нюанс: такой по сути беспрецедентный шаг обосновывается – как не трудно догадаться – действиями РФ, которые "привели к наиболее серьезной военно-политической ситуации в Европе". Да нет же, это не наши действия привели, это привели действия ваши. Вы же коллективный Запад… Это вы дестабилизировали ситуацию на европейском континенте", - сказала Захарова на брифинге, комментируя действия Осло.Она отметила, что российская сторона ответит на любые недружественные действия норвежской стороны."Нагнетание угрозы с Востока, очернение нашей страны, приписывание ей того, что она не делает, в очередной раз используется норвежскими властями, чтобы замаскировать собственные устремления по части военных приготовлений… Подобное развитие событий у российских границ мы оцениваем, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе… Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20221102/britaniya-1828634052.html
россия
норвегия
осло
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, мария захарова, в мире, осло, москва
Россия, Норвегия, Мария Захарова, В мире, Осло, Москва
13:10 02.11.2022 (обновлено: 13:29 02.11.2022)
 
В МИД назвали повышение готовности ВС Норвегии беспрецедентным шагом

Захарова заявила, что Россия готова ответить на любые недружественные действия Норвегии

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас бы это не касалось, но есть важный нюанс: такой по сути беспрецедентный шаг обосновывается – как не трудно догадаться – действиями РФ, которые "привели к наиболее серьезной военно-политической ситуации в Европе". Да нет же, это не наши действия привели, это привели действия ваши. Вы же коллективный Запад… Это вы дестабилизировали ситуацию на европейском континенте", - сказала Захарова на брифинге, комментируя действия Осло.
Она отметила, что российская сторона ответит на любые недружественные действия норвежской стороны.
"Нагнетание угрозы с Востока, очернение нашей страны, приписывание ей того, что она не делает, в очередной раз используется норвежскими властями, чтобы замаскировать собственные устремления по части военных приготовлений… Подобное развитие событий у российских границ мы оцениваем, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе… Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:55Специальная военная операция на Украине
МИД вызовет британского посла в Москве
 
РоссияНорвегияМария ЗахароваВ миреОслоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала