07:31 02.11.2022 (обновлено: 09:01 02.11.2022)
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Vortexa: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию
Нефтяной танкер на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя — РИА Новости. Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров по этому показателю — Саудовскую Аравию и Ирак, заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.
"В октябре Россия поставила в Индию 946 тысяч баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии — 16%", — цитирует издание Economic Times данные компании.
Как подсчитали аналитики, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%. При этом хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший более миллиона баррелей в день, Индия впервые ввезла больше нефти из России морским путем, чем Европейский союз — объемы были на 34% выше, чем в ЕС, сообщает издание.
В то же время аналитики компании допускают возможность сокращения импорта нефти из России в Индию в декабре из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть в связи с предложенным Западом потолком цен на российское сырье.
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"Остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений", — сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг.
В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется ввести с 5 декабря 2022 года лимит цен для нефти, 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ пока обсуждается, договориться по этому вопросу до сих пор не удалось.
Идею потолка цен на нефть на Западе начали обсуждать летом по инциативе США. Американский Минфин предлагал ограничить цену диапазоном 40-60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия в сторону повышения потолка. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемые ограничения с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.