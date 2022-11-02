https://ria.ru/20221102/napoleon-1828545489.html

В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном"

В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном" - РИА Новости, 02.11.2022

В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном"

Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном-2022", такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:07

2022-11-02T02:07

2022-11-02T02:10

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном-2022", такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.Добиться победы, считает автор материала, Зеленский намерен с помощью НАТО. "Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель", - пишет Лаутербах.Поэтому, продолжает журналист, Зеленский ведет свою игру, ставка в которой – весь мир. А Запад ему в этом потворствует.Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, вооружая Киев, "выстилает мостик" к взаимной ликвидации США и России. "Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" – задается вопросом Лаутербах.Глава МИД Сергей Лавров ранее указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной, президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти никогда не отказывались и не отказываются от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, владимир путин, россия, нато