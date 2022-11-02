Рейтинг@Mail.ru
В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном" - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/napoleon-1828545489.html
В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном"
В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном" - РИА Новости, 02.11.2022
В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном"
Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном-2022", такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:07
2022-11-02T02:10
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
владимир путин
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758520141_64:0:896:468_1920x0_80_0_0_9b8493de08a48fafec316132f2e8cc2f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном-2022", такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.Добиться победы, считает автор материала, Зеленский намерен с помощью НАТО. "Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель", - пишет Лаутербах.Поэтому, продолжает журналист, Зеленский ведет свою игру, ставка в которой – весь мир. А Запад ему в этом потворствует.Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, вооружая Киев, "выстилает мостик" к взаимной ликвидации США и России. "Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" – задается вопросом Лаутербах.Глава МИД Сергей Лавров ранее указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной, президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти никогда не отказывались и не отказываются от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221030/royal-1827845496.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758520141_211:0:835:468_1920x0_80_0_0_7d01b0d44cf57ecf72701de880ad702c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, владимир путин, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Владимир Путин, Россия, НАТО
02:07 02.11.2022 (обновлено: 02:10 02.11.2022)
 
В Германии сравнили Зеленского с "маленьким Наполеоном"

Junge Welt: не желающий идти на компромиссы Зеленский является "маленьким Наполеоном-2022"

© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
Кадр из фильма Ржевский против Наполеона
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном-2022", такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.
Добиться победы, считает автор материала, Зеленский намерен с помощью НАТО. "Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель", - пишет Лаутербах.
Поэтому, продолжает журналист, Зеленский ведет свою игру, ставка в которой – весь мир. А Запад ему в этом потворствует.
Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, вооружая Киев, "выстилает мостик" к взаимной ликвидации США и России. "Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" – задается вопросом Лаутербах.
Владимир Зеленский в номере Игра на рояле без рук
30 октября, 06:45
В США припомнили Зеленскому "игру" без штанов на рояле
Глава МИД Сергей Лавров ранее указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной, президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти никогда не отказывались и не отказываются от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала