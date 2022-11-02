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Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом - РИА Новости, 02.11.2022
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом
Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:15
2022-11-02T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
польша
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наемников, огневое поражение противнику нанес расчёт реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган"."Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
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в мире, харьков, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, польша, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Польша, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:15 02.11.2022 (обновлено: 11:16 02.11.2022)
 
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом

Российский артиллерист рассказал об уничтожении польских наемников в Харьковской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наемников, огневое поражение противнику нанес расчёт реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган".
"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", - сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПольшаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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