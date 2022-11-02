https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом - РИА Новости, 02.11.2022
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом
Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:15
2022-11-02T11:15
2022-11-02T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наемников, огневое поражение противнику нанес расчёт реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган"."Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
харьков
харьковская область
россия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, польша, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Польша, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:15 02.11.2022 (обновлено: 11:16 02.11.2022)
Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом
Российский артиллерист рассказал об уничтожении польских наемников в Харьковской области