https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html

Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом

Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом - РИА Новости, 02.11.2022

Российский военный заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом

Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:15

2022-11-02T11:15

2022-11-02T11:16

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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наемников, огневое поражение противнику нанес расчёт реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган"."Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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