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Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО - РИА Новости, 02.11.2022
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Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО
Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО - РИА Новости, 02.11.2022
Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:28
2022-11-02T18:28
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов, следует из базы данных нижней палаты парламента."Целью законопроекта является создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусмотренных законопроектом, позволит снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", - указывается в пояснительной записке.Документ освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации работ (услуг), имущественных прав, выполняемых (оказываемых), передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета.Помимо этого, к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, осуществляющих деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий из федерального бюджета.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это "позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем", поясняет кабмин.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
18:28 02.11.2022
 
Правительство предложило снизить налоговую нагрузку на НКО

Правительство предложило снизить налоги для НКО при реализации федеральных проектов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Целью законопроекта является создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусмотренных законопроектом, позволит снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", - указывается в пояснительной записке.
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Документ освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации работ (услуг), имущественных прав, выполняемых (оказываемых), передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета.
Помимо этого, к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, осуществляющих деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий из федерального бюджета.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это "позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем", поясняет кабмин.
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