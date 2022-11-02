https://ria.ru/20221102/muzey-1828800249.html

Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем

Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем - РИА Новости, 02.11.2022

Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем

Дорогу к музею-даче знаменитого художника Константина Коровина отремонтировали в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:33

2022-11-02T20:33

2022-11-02T20:33

ярославская область

константин коровин

федор шаляпин

сергей рахманин

переславль-залесский

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Дорогу к музею-даче знаменитого художника Константина Коровина отремонтировали в Ярославской области, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, глава региона лично проинспектировал ход работ."Очень интересное место, работают увлеченные люди, сам музей – объект культурного наследия. Но дорога к нему – то еще испытание. Ремонта не было более 20 лет. Десятикилометровый участок мы включили в список тех дорог, которые делаем на дополнительные 2 миллиарда рублей, которые привлекли в регион", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Привлеченные по инициативе Михаила Евраева средства позволили существенно увеличить объемы ремонтных работ на региональной сети. Еще почти три километра направления Слободка – Плечево обновили за счет финансирования, предусмотренного на содержание дорог, информирует правительство региона.По словам директора департамента дорожного хозяйства региона Романа Душко, в рамках работ проезжую часть расширили до нормативных значений, дорожное основание усилили с применением ресайклеров, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, установлено барьерное ограждение, знаки, нанесена разметка.Директор департамента культуры региона Марина Васильева отметила, что дача Коровина является одним из брендов Ярославской области."Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы. Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html

переславль-залесский

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

константин коровин, федор шаляпин, сергей рахманин, переславль-залесский, ярославль, ярославская область