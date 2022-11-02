https://ria.ru/20221102/muzey-1828800249.html
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем - РИА Новости, 02.11.2022
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем
Дорогу к музею-даче знаменитого художника Константина Коровина отремонтировали в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:33
2022-11-02T20:33
2022-11-02T20:33
ярославская область
константин коровин
федор шаляпин
сергей рахманин
переславль-залесский
ярославль
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Дорогу к музею-даче знаменитого художника Константина Коровина отремонтировали в Ярославской области, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, глава региона лично проинспектировал ход работ."Очень интересное место, работают увлеченные люди, сам музей – объект культурного наследия. Но дорога к нему – то еще испытание. Ремонта не было более 20 лет. Десятикилометровый участок мы включили в список тех дорог, которые делаем на дополнительные 2 миллиарда рублей, которые привлекли в регион", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Привлеченные по инициативе Михаила Евраева средства позволили существенно увеличить объемы ремонтных работ на региональной сети. Еще почти три километра направления Слободка – Плечево обновили за счет финансирования, предусмотренного на содержание дорог, информирует правительство региона.По словам директора департамента дорожного хозяйства региона Романа Душко, в рамках работ проезжую часть расширили до нормативных значений, дорожное основание усилили с применением ресайклеров, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, установлено барьерное ограждение, знаки, нанесена разметка.Директор департамента культуры региона Марина Васильева отметила, что дача Коровина является одним из брендов Ярославской области."Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы. Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html
переславль-залесский
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин коровин, федор шаляпин, сергей рахманин, переславль-залесский, ярославль, ярославская область
Ярославская область, Константин Коровин, Федор Шаляпин, Сергей Рахманин, Переславль-Залесский, Ярославль, Ярославская область
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Дорогу к музею-даче знаменитого художника Константина Коровина отремонтировали в Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Отремонтирована дорога Слободка – Плечево, ведущая к деревне Охотино, где расположен музей-дача знаменитого художника Константина Коровина. Работы проведены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по решению губернатора Михаила Евраева. В марте во время его визита в Переславль-Залесский об этом попросили местные жители", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, глава региона лично проинспектировал ход работ.
"Очень интересное место, работают увлеченные люди, сам музей – объект культурного наследия. Но дорога к нему – то еще испытание. Ремонта не было более 20 лет. Десятикилометровый участок мы включили в список тех дорог, которые делаем на дополнительные 2 миллиарда рублей, которые привлекли в регион", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Привлеченные по инициативе Михаила Евраева средства позволили существенно увеличить объемы ремонтных работ на региональной сети. Еще почти три километра направления Слободка – Плечево обновили за счет финансирования, предусмотренного на содержание дорог, информирует правительство региона.
По словам директора департамента дорожного хозяйства региона Романа Душко, в рамках работ проезжую часть расширили до нормативных значений, дорожное основание усилили с применением ресайклеров, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, установлено барьерное ограждение, знаки, нанесена разметка.
Директор департамента культуры региона Марина Васильева отметила, что дача Коровина является одним из брендов Ярославской области.
"Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы. Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин
, Сергей Рахманинов
, Валентин Серов
, Максим Горький
и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.