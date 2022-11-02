https://ria.ru/20221102/mosty-1828630638.html
МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов
МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов - РИА Новости, 02.11.2022
МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов
МЧС России в ближайшие недели подготовит документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов, сообщил в среду директор... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:46
2022-11-02T12:46
2022-11-02T12:46
общество
ринат еникеев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МЧС России в ближайшие недели подготовит документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов, сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев."МЧС России сейчас готовит ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований к противопожарной защите мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал он в ходе пресс-конференции.Еникеев отметил, что к разработке акта подключены научно-исследовательский и проектный институты. Соответствующий нормативный документ планируют создать в течение трех-четырех недель.
https://ria.ru/20221102/most-1828618088.html
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общество, ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Ринат Еникеев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов
МЧС готовит новые меры противопожарной защите мостов и путепроводов