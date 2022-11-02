https://ria.ru/20221102/mosty-1828630638.html

МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов

МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов - РИА Новости, 02.11.2022

МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов

МЧС России в ближайшие недели подготовит документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов, сообщил в среду директор... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:46

2022-11-02T12:46

2022-11-02T12:46

общество

ринат еникеев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МЧС России в ближайшие недели подготовит документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов, сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев."МЧС России сейчас готовит ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований к противопожарной защите мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал он в ходе пресс-конференции.Еникеев отметил, что к разработке акта подключены научно-исследовательский и проектный институты. Соответствующий нормативный документ планируют создать в течение трех-четырех недель.

https://ria.ru/20221102/most-1828618088.html

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общество, ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)