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На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/most-1828678875.html
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ
Разрушенный украинскими войсками крупный мост на трассе Донецк - Мариуполь в селе Новотроицкое полностью восстановлен и запущен в работу, заявил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:51
2022-11-02T14:51
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
донецк
вооруженные силы украины
министерство транспорта днр
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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Разрушенный украинскими войсками крупный мост на трассе Донецк - Мариуполь в селе Новотроицкое полностью восстановлен и запущен в работу, заявил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.Мост выполняет основную связующую функцию, обеспечивая движение транспорта между Донецком и Мариуполем, пояснил он.Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
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мариуполь
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Очевидец о взрыве моста на трассе Донецк-Мариуполь
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости очевидец
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общество, мариуполь, донецк, вооруженные силы украины, министерство транспорта днр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство транспорта ДНР
14:51 02.11.2022
 
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ

Минтранс ДНР сообщил о восстановлении моста на трассе Донецк — Мариуполь, разрушенного ВСУ

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Разрушенный украинскими войсками крупный мост на трассе Донецк - Мариуполь в селе Новотроицкое полностью восстановлен и запущен в работу, заявил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.
Мост выполняет основную связующую функцию, обеспечивая движение транспорта между Донецком и Мариуполем, пояснил он.

"Мост в населенном пункте Новотроицкое, два пролета ВСУ взорвали, сейчас он восстановлен в полном объеме, уже пару недель, как запустили, он работает. По трассе Донецк — Мариуполь это единственный был проблемный мост. Есть еще несколько мостов, они имеют значение, но не настолько существенное", - сказал Нестеров.

Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМариупольДонецкВооруженные силы УкраиныМинистерство транспорта ДНР
 
 
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