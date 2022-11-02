https://ria.ru/20221102/most-1828678875.html
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ
Разрушенный украинскими войсками крупный мост на трассе Донецк - Мариуполь в селе Новотроицкое полностью восстановлен и запущен в работу, заявил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:51
2022-11-02T14:51
2022-11-02T14:51
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
донецк
вооруженные силы украины
министерство транспорта днр
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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Разрушенный украинскими войсками крупный мост на трассе Донецк - Мариуполь в селе Новотроицкое полностью восстановлен и запущен в работу, заявил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.Мост выполняет основную связующую функцию, обеспечивая движение транспорта между Донецком и Мариуполем, пояснил он.Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
https://realty.ria.ru/20221101/dnr-1828335880.html
мариуполь
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Очевидец о взрыве моста на трассе Донецк-Мариуполь
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости очевидец
2022-11-02T14:51
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мариуполь, донецк, вооруженные силы украины, министерство транспорта днр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство транспорта ДНР
На трассе Донецк — Мариуполь восстановили мост, разрушенный ВСУ
Минтранс ДНР сообщил о восстановлении моста на трассе Донецк — Мариуполь, разрушенного ВСУ