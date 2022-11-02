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Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 02.11.2022
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог при необходимости из-за прогнозируемых ночных заморозков, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:05
2022-11-02T23:05
2022-11-02T23:06
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог при необходимости из-за прогнозируемых ночных заморозков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в столице ожидаются заморозки – столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети – при необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков дорог", - говорится в сообщении.В сообщении столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
23:05 02.11.2022 (обновлено: 23:06 02.11.2022)
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
Городские службы Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог