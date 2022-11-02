https://ria.ru/20221102/moskva-1828821725.html

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 02.11.2022

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог

Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог при необходимости из-за прогнозируемых ночных заморозков, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:05

2022-11-02T23:05

2022-11-02T23:06

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог при необходимости из-за прогнозируемых ночных заморозков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в столице ожидаются заморозки – столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети – при необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков дорог", - говорится в сообщении.В сообщении столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

https://realty.ria.ru/20220920/dorogi-1817004119.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, москва