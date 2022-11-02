https://ria.ru/20221102/moratoriy-1828780366.html

Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь

Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.11.2022

Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь введен в России навсегда и мог бы быть пересмотрен только при объявлении военного положения по всей стране и "большой войны", а в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:16

2022-11-02T19:16

2022-11-02T19:16

александр точенов

дмитрий медведев

россия

нато

общество

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь введен в России навсегда и мог бы быть пересмотрен только при объявлении военного положения по всей стране и "большой войны", а в нынешней ситуации все должно оставаться на "сегодняшнем уровне", поделился с РИА Новости своим мнением ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей."Лично я как был, так и остаюсь при своем мнении. На смертную казнь у нас мораторий введен навсегда, если не будет большой войны. Если будет военной положение по всей стране и будет объявлена (война) нами или против нас, тогда надо все пересматривать, много чего придется пересматривать. В нынешней ситуации все должно оставаться на сегодняшнем уровне", - сказал Точенов.Он призвал различать проводимую специальную военную операцию от определения войны и военного положения."Да, идет гибридная война по большому счету, она идет уже давно, специальная военная операция там, где стреляют и убивают людей, это небольшая часть. Если война в этом смысле, в огневом контакте, станет всеобщей, либо нам будет такая объявлена и против нас будут действовать НАТО и прочие, тогда надо пересматривать, а сейчас пока об этом речи не должно быть. Конституционный суд сказал все", - подчеркнул Точенов.

https://ria.ru/20221102/kazn-1828699748.html

https://ria.ru/20220927/kazn-1819755380.html

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александр точенов, дмитрий медведев, россия, нато, общество