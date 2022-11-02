Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/moratoriy-1828780366.html
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.11.2022
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь
Мораторий на смертную казнь введен в России навсегда и мог бы быть пересмотрен только при объявлении военного положения по всей стране и "большой войны", а в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:16
2022-11-02T19:16
александр точенов
дмитрий медведев
россия
нато
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь введен в России навсегда и мог бы быть пересмотрен только при объявлении военного положения по всей стране и "большой войны", а в нынешней ситуации все должно оставаться на "сегодняшнем уровне", поделился с РИА Новости своим мнением ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей."Лично я как был, так и остаюсь при своем мнении. На смертную казнь у нас мораторий введен навсегда, если не будет большой войны. Если будет военной положение по всей стране и будет объявлена (война) нами или против нас, тогда надо все пересматривать, много чего придется пересматривать. В нынешней ситуации все должно оставаться на сегодняшнем уровне", - сказал Точенов.Он призвал различать проводимую специальную военную операцию от определения войны и военного положения."Да, идет гибридная война по большому счету, она идет уже давно, специальная военная операция там, где стреляют и убивают людей, это небольшая часть. Если война в этом смысле, в огневом контакте, станет всеобщей, либо нам будет такая объявлена и против нас будут действовать НАТО и прочие, тогда надо пересматривать, а сейчас пока об этом речи не должно быть. Конституционный суд сказал все", - подчеркнул Точенов.
https://ria.ru/20221102/kazn-1828699748.html
https://ria.ru/20220927/kazn-1819755380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр точенов, дмитрий медведев, россия, нато, общество
Александр Точенов, Дмитрий Медведев, Россия, НАТО, Общество
19:16 02.11.2022
 
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь

Секретарь СПЧ Точенов: мораторий на смертную казнь можно пересмотреть при "большой войне"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь введен в России навсегда и мог бы быть пересмотрен только при объявлении военного положения по всей стране и "большой войны", а в нынешней ситуации все должно оставаться на "сегодняшнем уровне", поделился с РИА Новости своим мнением ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:51
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
"Лично я как был, так и остаюсь при своем мнении. На смертную казнь у нас мораторий введен навсегда, если не будет большой войны. Если будет военной положение по всей стране и будет объявлена (война) нами или против нас, тогда надо все пересматривать, много чего придется пересматривать. В нынешней ситуации все должно оставаться на сегодняшнем уровне", - сказал Точенов.
Он призвал различать проводимую специальную военную операцию от определения войны и военного положения.
"Да, идет гибридная война по большому счету, она идет уже давно, специальная военная операция там, где стреляют и убивают людей, это небольшая часть. Если война в этом смысле, в огневом контакте, станет всеобщей, либо нам будет такая объявлена и против нас будут действовать НАТО и прочие, тогда надо пересматривать, а сейчас пока об этом речи не должно быть. Конституционный суд сказал все", - подчеркнул Точенов.
митрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:54
В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков
 
Александр ТоченовДмитрий МедведевРоссияНАТООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала