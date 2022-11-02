https://ria.ru/20221102/moratoriy-1828682885.html
Медведев назвал способ преодолеть мораторий на смертную казнь
Медведев назвал способ преодолеть мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 02.11.2022
Медведев назвал способ преодолеть мораторий на смертную казнь
Мораторий на смертную казнь в России в случае необходимости можно преодолеть при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил в своем... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:02
2022-11-02T15:02
2022-11-02T18:26
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России в случае необходимости можно преодолеть при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев."В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал он.Зампред Совбеза назвал гуманным действующий в России мораторий на высшую меру наказания, но отметил, что во всех крупнейшие ядерных странах смертная казнь продолжает применяться. Медведев вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда, как отметил чиновник, "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался"."Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", — заключил Медведев.Ранее стало известно, что Советский районный суд Уфы арестовал четверых мужчин, обвиняемых по статье о теракте. Местные издания пишут, что студенты-иностранцы пытались вывести из строя стратегические объекты в столице Башкирии: 19 октября они сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой.
https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html
https://ria.ru/20220927/kazn-1819763643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
15:02 02.11.2022 (обновлено: 18:26 02.11.2022)
Медведев назвал способ преодолеть мораторий на смертную казнь
Медведев допустил преодоление моратория на казнь в России при изменении позиций КС
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Мораторий на смертную казнь в России в случае необходимости можно преодолеть при изменении правовых позиций Конституционного суда, заявил
в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал он.
Зампред Совбеза назвал гуманным действующий в России мораторий на высшую меру наказания, но отметил, что во всех крупнейшие ядерных странах смертная казнь продолжает применяться.
Медведев вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда, как отметил чиновник, "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался".
"Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", — заключил Медведев.
Ранее стало известно, что Советский районный суд Уфы
арестовал четверых мужчин, обвиняемых по статье о теракте. Местные издания пишут, что студенты-иностранцы пытались вывести из строя стратегические объекты в столице Башкирии: 19 октября они сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой.