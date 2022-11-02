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Московская компания поставила материал для самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221102/montem-1828533287.html
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.11.2022
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21
Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:18
2022-11-02T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
мс-21
москва
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Пассажирский авиалайнер МС-21 разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева."Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна."Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги", – отметила генеральный директор АО "Монтем" Елена Капитанова.Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.
https://ria.ru/20221031/moskva-1827731272.html
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экономика, технологии, владислав овчинский, мс-21, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, МС-21, Москва
07:18 02.11.2022
 

Московская компания поставила материал для самолетов МС-21

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Самолет МС-21. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Пассажирский авиалайнер МС-21 разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева.
Студенты во время стажировки на территории ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Новый резидент ОЭЗ Москвы начал производство пластиковых поддонов
"Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна.
"Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги", – отметила генеральный директор АО "Монтем" Елена Капитанова.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.
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21 октября, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийМС-21Москва
 
 
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