https://ria.ru/20221102/montem-1828533287.html

Московская компания поставила материал для самолетов МС-21

Московская компания поставила материал для самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.11.2022

Московская компания поставила материал для самолетов МС-21

Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:18

2022-11-02T07:18

2022-11-02T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

мс-21

москва

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Пассажирский авиалайнер МС-21 разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева."Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна."Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги", – отметила генеральный директор АО "Монтем" Елена Капитанова.Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.

https://ria.ru/20221031/moskva-1827731272.html

https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владислав овчинский, мс-21, москва