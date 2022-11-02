https://ria.ru/20221102/montem-1828533287.html
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.11.2022
Московская компания поставила материал для самолетов МС-21
Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:18
2022-11-02T07:18
2022-11-02T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
мс-21
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711208_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_732c2581dde327ad30f7d0e9aa08f8a5.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Пассажирский авиалайнер МС-21 разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева."Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна."Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги", – отметила генеральный директор АО "Монтем" Елена Капитанова.Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.
https://ria.ru/20221031/moskva-1827731272.html
https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711208_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_b74339408acb40e5bebd5d5e2664653b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владислав овчинский, мс-21, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, МС-21, Москва
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичная компания "Монтем" с начала года поставила 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолетов МС-21, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Пассажирский авиалайнер МС-21 разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева.
"Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21
", – сказал глава департамента Владислав Овчинский
.
Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна.
"Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги", – отметила генеральный директор АО "Монтем" Елена Капитанова.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.