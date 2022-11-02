https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828705374.html
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева - РИА Новости, 02.11.2022
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева
Высылка российского дипломата из Молдавии это очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух стран, которое не останется без ответа со... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:04
2022-11-02T16:04
2022-11-02T16:23
россия
молдавия
мария захарова
политика
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Молдавии это очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух стран, которое не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. ... Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении Кишинева накануне объявить сотрудника посольства РФ в Кишиневе persona nоn grata.Такие действия, отметила Захарова, совершаются "не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева". Этот недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании прозападного политистеблишмента и СМИ Молдавии"Раскручиваются надуманные тезисы о "российской военной угрозе", "злонамеренном вмешательстве" России во внутренние дела Молдавии. Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется", - добавила Захарова. Цели антироссийской кампании - это отвлечение граждан страны от непростой внутриполитической и экономической ситуации, с которой власти Молдавии не способны совладать, также отметила она."Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами. Убеждены, что это не соответствует их долгосрочным интересам, в первую очередь – самой Республики Молдова", - заключила Захарова. Ранее, в конце октября, МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен persona non grata и должен покинуть страну.
https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, мария захарова, политика, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, Мария Захарова, Политика, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:04 02.11.2022 (обновлено: 16:23 02.11.2022)
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева
МИД заверил, что высылка российского дипломата из Молдавии не останется без ответа
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Высылка российского дипломата из Молдавии это очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух стран, которое не останется без ответа со стороны России, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. ... Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении Кишинева накануне объявить сотрудника посольства РФ в Кишиневе persona nоn grata.
Такие действия, отметила Захарова, совершаются "не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева". Этот недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании прозападного политистеблишмента и СМИ Молдавии
"Раскручиваются надуманные тезисы о "российской военной угрозе", "злонамеренном вмешательстве" России во внутренние дела Молдавии. Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется", - добавила Захарова. Цели антироссийской кампании - это отвлечение граждан страны от непростой внутриполитической и экономической ситуации, с которой власти Молдавии не способны совладать, также отметила она.
"Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами. Убеждены, что это не соответствует их долгосрочным интересам, в первую очередь – самой Республики Молдова", - заключила Захарова. Ранее, в конце октября, МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен persona non grata и должен покинуть страну.