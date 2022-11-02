https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828618792.html

Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки

Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки - РИА Новости, 02.11.2022

Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки

Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:09

в мире

владимир плахотнюк

молдавия

украина

кишинев

интерпол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был экстрадирован с территории Украины, сообщила на брифинге глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин.Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Андронаки был задержан в среду утром на въезде в страну."Владимир Андронаки считается приближенным бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и проходит по многим уголовным делам, два из которых касаются кражи миллиарда и MetalFeros. Власти Украины объявили Владимира Андронаки persona non grata и экстрадировали его", - заявила Драгалин.Владимиру Андронаки, его супруге и их адвокату в октябре прошлого года были предъявлены обвинения в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Их подозревают в выводе 1,7 миллиона евро. На тот момент Андронаки находился за рубежом. Суд Кишинева заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. В июле этого года Андронаки был объявлен в розыск по линии Интерпола.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.Также его подозревают в причастности к мошенничеству на госпредприятии MetalFeros (занимается заготовкой и переработкой лома цветных металлов – ред.). По версии следствия, через это предприятие преступная группировка отмывала деньги, а также продавать третьим лицам металл. К примеру, закупочная стоимость тоны металла устанавливалась на уровне 260 долларов, из них 250 переводились фирмам-посредникам. После чего деньги обналичивались по фиктивным документам, 150 из них получали сборщики металлолома, а еще 100 – руководители ОПГ.

https://ria.ru/20221031/protesty-1828098854.html

https://ria.ru/20221101/krizis-1828483766.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир плахотнюк, молдавия, украина, кишинев, интерпол