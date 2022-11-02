12:06 02.11.2022 (обновлено: 12:09 02.11.2022)
Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки
В прокуратуре Молдавии сообщили об экстрадиции бывшего депутата Андронаки с Украины
Парламент Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был экстрадирован с территории Украины, сообщила на брифинге глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин.
Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Андронаки был задержан в среду утром на въезде в страну.
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"Владимир Андронаки считается приближенным бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и проходит по многим уголовным делам, два из которых касаются кражи миллиарда и MetalFeros. Власти Украины объявили Владимира Андронаки persona non grata и экстрадировали его", - заявила Драгалин.
Владимиру Андронаки, его супруге и их адвокату в октябре прошлого года были предъявлены обвинения в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Их подозревают в выводе 1,7 миллиона евро. На тот момент Андронаки находился за рубежом. Суд Кишинева заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. В июле этого года Андронаки был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
Также его подозревают в причастности к мошенничеству на госпредприятии MetalFeros (занимается заготовкой и переработкой лома цветных металлов – ред.). По версии следствия, через это предприятие преступная группировка отмывала деньги, а также продавать третьим лицам металл. К примеру, закупочная стоимость тоны металла устанавливалась на уровне 260 долларов, из них 250 переводились фирмам-посредникам. После чего деньги обналичивались по фиктивным документам, 150 из них получали сборщики металлолома, а еще 100 – руководители ОПГ.