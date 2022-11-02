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Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки - РИА Новости, 02.11.2022
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Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки
Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки - РИА Новости, 02.11.2022
Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки
Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:06
2022-11-02T12:09
в мире
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был экстрадирован с территории Украины, сообщила на брифинге глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин.Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Андронаки был задержан в среду утром на въезде в страну."Владимир Андронаки считается приближенным бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и проходит по многим уголовным делам, два из которых касаются кражи миллиарда и MetalFeros. Власти Украины объявили Владимира Андронаки persona non grata и экстрадировали его", - заявила Драгалин.Владимиру Андронаки, его супруге и их адвокату в октябре прошлого года были предъявлены обвинения в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Их подозревают в выводе 1,7 миллиона евро. На тот момент Андронаки находился за рубежом. Суд Кишинева заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. В июле этого года Андронаки был объявлен в розыск по линии Интерпола.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.Также его подозревают в причастности к мошенничеству на госпредприятии MetalFeros (занимается заготовкой и переработкой лома цветных металлов – ред.). По версии следствия, через это предприятие преступная группировка отмывала деньги, а также продавать третьим лицам металл. К примеру, закупочная стоимость тоны металла устанавливалась на уровне 260 долларов, из них 250 переводились фирмам-посредникам. После чего деньги обналичивались по фиктивным документам, 150 из них получали сборщики металлолома, а еще 100 – руководители ОПГ.
https://ria.ru/20221031/protesty-1828098854.html
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в мире, владимир плахотнюк, молдавия, украина, кишинев, интерпол
В мире, Владимир Плахотнюк, Молдавия, Украина, Кишинев, Интерпол
12:06 02.11.2022 (обновлено: 12:09 02.11.2022)
 
Украина экстрадировала бывшего молдавского депутата Андронаки

В прокуратуре Молдавии сообщили об экстрадиции бывшего депутата Андронаки с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПарламент Молдавии
Парламент Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Парламент Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Владимир Андронаки, разыскиваемый из-за подозрения в причастности к краже из банковской системы страны миллиарда долларов, был экстрадирован с территории Украины, сообщила на брифинге глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин.
Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Андронаки был задержан в среду утром на въезде в страну.
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"Владимир Андронаки считается приближенным бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и проходит по многим уголовным делам, два из которых касаются кражи миллиарда и MetalFeros. Власти Украины объявили Владимира Андронаки persona non grata и экстрадировали его", - заявила Драгалин.
Владимиру Андронаки, его супруге и их адвокату в октябре прошлого года были предъявлены обвинения в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Их подозревают в выводе 1,7 миллиона евро. На тот момент Андронаки находился за рубежом. Суд Кишинева заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. В июле этого года Андронаки был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
Также его подозревают в причастности к мошенничеству на госпредприятии MetalFeros (занимается заготовкой и переработкой лома цветных металлов – ред.). По версии следствия, через это предприятие преступная группировка отмывала деньги, а также продавать третьим лицам металл. К примеру, закупочная стоимость тоны металла устанавливалась на уровне 260 долларов, из них 250 переводились фирмам-посредникам. После чего деньги обналичивались по фиктивным документам, 150 из них получали сборщики металлолома, а еще 100 – руководители ОПГ.
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