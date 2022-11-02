https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828655571.html
В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков
В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022
В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков
В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:42
2022-11-02T13:42
2022-11-02T13:42
россия
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли ознакомиться с юридическим заключением о том, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации со стороны президента не нужен.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.
https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков
Песков: в дополнительных актах по мобилизации со стороны Путина нет необходимости
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли ознакомиться с юридическим заключением о том, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации со стороны президента не нужен.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.