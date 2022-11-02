https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828655571.html

В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков

В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022

В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости, заявил Песков

В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:42

2022-11-02T13:42

2022-11-02T13:42

россия

частичная мобилизация в россии

общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли ознакомиться с юридическим заключением о том, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации со стороны президента не нужен.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.

https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, владимир путин