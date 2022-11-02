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Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество - РИА Новости, 02.11.2022
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Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество - РИА Новости, 02.11.2022
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Депутаты парламента, сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий "Шор" и коммунистов пикетируют в Кишиневе здание национального регулятора... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:42
2022-11-02T19:43
в мире
майя санду
кишинев
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жкх
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента, сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий "Шор" и коммунистов пикетируют в Кишиневе здание национального регулятора энергорынка (НАРЭ), требуя отмены нового тарифа на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.В среду НАРЭ утвердило новые тарифы на электроэнергию для населения Молдавии. В среднем они выросли в среднем на 50%.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч.Несколько сотен человек пришли к зданию НАРЭ, выражая недовольство принятым решением. Они призывают руководителей структуры, а также правительство и президента страны Майю Санду подать в отставку."Заняли должностные места, ничего не понимая в экономике, в энергетике. Кроме того, они не желают вести дела цивилизованно, как это во всем мире делают умные правители, которые находят возможность договариваться друг с другом в интересах народа. Довели страну до кризисной ситуации. Если бы они (правительство, президент – ред.) были честными людьми, то сами бы ушли в отставку. Они должны понять, что их отставки требует не партия "Шор", а народ республики", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишиневе, почетный председатель политсилы Валерий Клименко.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, румыния, жкх
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Румыния, ЖКХ
19:42 02.11.2022 (обновлено: 19:43 02.11.2022)
 
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество

Оппозиционеры в Кишиневе вышли на митинг, требуя отмены нового тарифа на электроэнергию

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Молдове
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента, сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий "Шор" и коммунистов пикетируют в Кишиневе здание национального регулятора энергорынка (НАРЭ), требуя отмены нового тарифа на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.
В среду НАРЭ утвердило новые тарифы на электроэнергию для населения Молдавии. В среднем они выросли в среднем на 50%.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:05
Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч.
Несколько сотен человек пришли к зданию НАРЭ, выражая недовольство принятым решением. Они призывают руководителей структуры, а также правительство и президента страны Майю Санду подать в отставку.
"Заняли должностные места, ничего не понимая в экономике, в энергетике. Кроме того, они не желают вести дела цивилизованно, как это во всем мире делают умные правители, которые находят возможность договариваться друг с другом в интересах народа. Довели страну до кризисной ситуации. Если бы они (правительство, президент – ред.) были честными людьми, то сами бы ушли в отставку. Они должны понять, что их отставки требует не партия "Шор", а народ республики", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишиневе, почетный председатель политсилы Валерий Клименко.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:14
Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране
 
В миреМайя СандуКишиневМолдавияРумынияЖКХ
 
 
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