https://ria.ru/20221102/miting-1828788679.html

Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество

Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество - РИА Новости, 02.11.2022

Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество

Депутаты парламента, сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий "Шор" и коммунистов пикетируют в Кишиневе здание национального регулятора... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:42

2022-11-02T19:42

2022-11-02T19:43

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента, сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий "Шор" и коммунистов пикетируют в Кишиневе здание национального регулятора энергорынка (НАРЭ), требуя отмены нового тарифа на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.В среду НАРЭ утвердило новые тарифы на электроэнергию для населения Молдавии. В среднем они выросли в среднем на 50%.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч.Несколько сотен человек пришли к зданию НАРЭ, выражая недовольство принятым решением. Они призывают руководителей структуры, а также правительство и президента страны Майю Санду подать в отставку."Заняли должностные места, ничего не понимая в экономике, в энергетике. Кроме того, они не желают вести дела цивилизованно, как это во всем мире делают умные правители, которые находят возможность договариваться друг с другом в интересах народа. Довели страну до кризисной ситуации. Если бы они (правительство, президент – ред.) были честными людьми, то сами бы ушли в отставку. Они должны понять, что их отставки требует не партия "Шор", а народ республики", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишиневе, почетный председатель политсилы Валерий Клименко.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).

https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

https://ria.ru/20221102/krizis-1828668415.html

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молдавия

румыния

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, кишинев, молдавия, румыния, жкх