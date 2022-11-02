https://ria.ru/20221102/mishustin-1828682664.html
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.11.2022
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:17
2022-11-02T15:17
2022-11-02T15:17
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин проводит заседание правительства_2 ноября
LIVE: Мишустин проводит заседание правительства_2 ноября
2022-11-02T15:17
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PT16M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2022-11-02T15:17
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PT16M10S
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.