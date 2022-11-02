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Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/minoborony-1828669451.html
Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области
Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области - РИА Новости, 02.11.2022
Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области
Российские войска на Николаево-Криворожском направлении предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:17
2022-11-02T15:35
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска на Николаево-Криворожском направлении предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки, сообщили в Минобороны России."В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.Потери ВСУ составили:Купянское направление"Противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", — заявили в министерстве.Потери ВСУ: Краснолиманское направлениеТакже в Министерстве обороны рассказали о попытках ВСУ продвинуться в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки Луганской Народной Республики.Украинские войска потеряли: В небе над Харьковской областью у населенного пункта Пасека российские истребители сбили украинский МиГ-29. Также российским войскам удалось поразить пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины под Кировском в ДНР.Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области", — добавили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828646992.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы рф, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300, Безопасность
14:17 02.11.2022 (обновлено: 15:35 02.11.2022)
 
Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области

Минобороны: ВС России в Херсонской области уничтожили 105 украинских военных и С-300 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска на Николаево-Криворожском направлении предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки, сообщили в Минобороны России.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.
Потери ВСУ составили:
  • 105 военнослужащих;
  • два танка;
  • девять боевых бронированных машин;
  • семь единиц автомобильной техники;
  • радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Купянское направление

"Противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", — заявили в министерстве.
Потери ВСУ:
  • до 150 украинских военнослужащих и наемников;
  • шесть танков;
  • пять боевых машин пехоты;
  • десять автомобилей.
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Краснолиманское направление

Также в Министерстве обороны рассказали о попытках ВСУ продвинуться в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки Луганской Народной Республики.
Украинские войска потеряли:
  • 250 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять пикапов;
  • два автомобиля.
В небе над Харьковской областью у населенного пункта Пасека российские истребители сбили украинский МиГ-29.
Также российским войскам удалось поразить пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины под Кировском в ДНР.
Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области", — добавили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФЗРК С-300Безопасность
 
 
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