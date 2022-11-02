https://ria.ru/20221102/minoborony-1828669451.html

Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области

Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области - РИА Новости, 02.11.2022

Российские войска отбили попытки прорыва противника в Херсонской области

Российские войска на Николаево-Криворожском направлении предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:17

2022-11-02T14:17

2022-11-02T15:35

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска на Николаево-Криворожском направлении предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки, сообщили в Минобороны России."В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.Потери ВСУ составили:Купянское направление"Противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", — заявили в министерстве.Потери ВСУ: Краснолиманское направлениеТакже в Министерстве обороны рассказали о попытках ВСУ продвинуться в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки Луганской Народной Республики.Украинские войска потеряли: В небе над Харьковской областью у населенного пункта Пасека российские истребители сбили украинский МиГ-29. Также российским войскам удалось поразить пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины под Кировском в ДНР.Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области", — добавили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828646992.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы рф, зрк с-300, безопасность