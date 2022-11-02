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МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии - РИА Новости, 02.11.2022
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МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии
МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии - РИА Новости, 02.11.2022
МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии
Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:16
2022-11-02T21:25
латвия
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мария захарова
в мире
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" – трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и др. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Демонтаж советских мемориалов, отметила она, идет вопреки международным двусторонним обязательствам Латвии: 26 августа 2022 года Комитет ООН по правам человека призвал Латвию "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесённых монументов". Ригой мнение профильной структуры ООН было проигнорировано."Националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счётов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования. Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", - подчеркнула Захарова.
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латвия, россия, мария захарова, в мире, москва, оон
Латвия, Россия, Мария Захарова, В мире, Москва, ООН
21:16 02.11.2022 (обновлено: 21:25 02.11.2022)
 
МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии

Захарова: МИД решительно осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" – трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и др. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Демонтаж советских мемориалов, отметила она, идет вопреки международным двусторонним обязательствам Латвии: 26 августа 2022 года Комитет ООН по правам человека призвал Латвию "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесённых монументов". Ригой мнение профильной структуры ООН было проигнорировано.
"Националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счётов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования. Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", - подчеркнула Захарова.
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе
 
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