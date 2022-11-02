21:16 02.11.2022 (обновлено: 21:25 02.11.2022)
МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии
Захарова: МИД решительно осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" – трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и др. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Демонтаж советских мемориалов, отметила она, идет вопреки международным двусторонним обязательствам Латвии: 26 августа 2022 года Комитет ООН по правам человека призвал Латвию "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесённых монументов". Ригой мнение профильной структуры ООН было проигнорировано.
"Националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счётов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования. Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", - подчеркнула Захарова.