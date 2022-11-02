https://ria.ru/20221102/mid-1828806641.html

МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии

МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии - РИА Новости, 02.11.2022

МИД осудил уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии

Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:16

2022-11-02T21:16

2022-11-02T21:25

латвия

россия

мария захарова

в мире

москва

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" – трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и др. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Демонтаж советских мемориалов, отметила она, идет вопреки международным двусторонним обязательствам Латвии: 26 августа 2022 года Комитет ООН по правам человека призвал Латвию "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесённых монументов". Ригой мнение профильной структуры ООН было проигнорировано."Националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счётов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования. Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20221031/daugavpils-1828216823.html

латвия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

латвия, россия, мария захарова, в мире, москва, оон