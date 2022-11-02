https://ria.ru/20221102/mid-1828718202.html

Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД

Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД - РИА Новости, 02.11.2022

Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД

Вопрос о направлении Миссии ООН в Еленовку пока находится на рассмотрении, Минобороны примет решение об этом, когда посетить этот район будет относительно... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:39

2022-11-02T16:39

2022-11-02T16:50

в мире

россия

оон

андрей руденко

денис пушилин

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос о направлении Миссии ООН в Еленовку пока находится на рассмотрении, Минобороны примет решение об этом, когда посетить этот район будет относительно безопасно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока этот вопрос продолжает находиться в поле зрения. Здесь, конечно, первое слово принадлежит Министерству обороны, оно должно определить, когда наступит тот момент, в первую очередь с учётом безопасности. Знаете, что как раз в этом районе, к сожалению, продолжаются боевые действия, которые, наверное, делают невозможным безопасное посещение этого района", - сказал он журналистам."Наша позиция остаётся прежней, мы никогда не возражали против направления миссии, а, наоборот, даже выступали за то, чтобы она приехала и дала правдивую и объективную картину того, что там произошло", - добавил Руденко.В Минобороны России сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221102/zaes-1828717255.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оон, андрей руденко, денис пушилин, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)