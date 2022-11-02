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Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД - РИА Новости, 02.11.2022
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Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД
Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД - РИА Новости, 02.11.2022
Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД
Вопрос о направлении Миссии ООН в Еленовку пока находится на рассмотрении, Минобороны примет решение об этом, когда посетить этот район будет относительно... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:39
2022-11-02T16:50
в мире
россия
оон
андрей руденко
денис пушилин
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос о направлении Миссии ООН в Еленовку пока находится на рассмотрении, Минобороны примет решение об этом, когда посетить этот район будет относительно безопасно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока этот вопрос продолжает находиться в поле зрения. Здесь, конечно, первое слово принадлежит Министерству обороны, оно должно определить, когда наступит тот момент, в первую очередь с учётом безопасности. Знаете, что как раз в этом районе, к сожалению, продолжаются боевые действия, которые, наверное, делают невозможным безопасное посещение этого района", - сказал он журналистам."Наша позиция остаётся прежней, мы никогда не возражали против направления миссии, а, наоборот, даже выступали за то, чтобы она приехала и дала правдивую и объективную картину того, что там произошло", - добавил Руденко.В Минобороны России сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, оон, андрей руденко, денис пушилин, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ООН, Андрей Руденко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:39 02.11.2022 (обновлено: 16:50 02.11.2022)
 
Миссию ООН в Еленовку направят при безопасности обстановки, сообщил МИД

МИД: отправка миссии ООН в Еленовку рассматривается при безопасной обстановке в регионе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос о направлении Миссии ООН в Еленовку пока находится на рассмотрении, Минобороны примет решение об этом, когда посетить этот район будет относительно безопасно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока этот вопрос продолжает находиться в поле зрения. Здесь, конечно, первое слово принадлежит Министерству обороны, оно должно определить, когда наступит тот момент, в первую очередь с учётом безопасности. Знаете, что как раз в этом районе, к сожалению, продолжаются боевые действия, которые, наверное, делают невозможным безопасное посещение этого района", - сказал он журналистам.
"Наша позиция остаётся прежней, мы никогда не возражали против направления миссии, а, наоборот, даже выступали за то, чтобы она приехала и дала правдивую и объективную картину того, что там произошло", - добавил Руденко.
В Минобороны России сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреРоссияООНАндрей РуденкоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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