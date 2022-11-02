https://ria.ru/20221102/mid-1828716699.html

МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны - РИА Новости, 02.11.2022

МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Москва обратилась к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:35

2022-11-02T16:35

2022-11-02T18:34

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва обратилась к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с использованием оружия массового уничтожения, говорится в заявлении российского МИД.В дипломатическом ведомстве напомнили, что в области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. "Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства", — подчеркнули дипломаты, добавив, что Москва исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и еще раз подтверждает приверженность совместному заявлению о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон, заключается в документе.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.

https://ria.ru/20221102/peskov-1828651186.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие