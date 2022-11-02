https://ria.ru/20221102/mid-1828716699.html
МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны - РИА Новости, 02.11.2022
МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
Москва обратилась к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:35
2022-11-02T16:35
2022-11-02T18:34
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва обратилась к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с использованием оружия массового уничтожения, говорится в заявлении российского МИД.В дипломатическом ведомстве напомнили, что в области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. "Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства", — подчеркнули дипломаты, добавив, что Москва исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и еще раз подтверждает приверженность совместному заявлению о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон, заключается в документе.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.
https://ria.ru/20221102/peskov-1828651186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
16:35 02.11.2022 (обновлено: 18:34 02.11.2022)
МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
МИД заявил, что Россия строго следует постулату о недопустимости ядерной войны
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Москва обратилась к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с использованием оружия массового уничтожения, говорится в заявлении
российского МИД.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что в области ядерного сдерживания Россия
руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.
"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства", — подчеркнули дипломаты, добавив, что Москва исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и еще раз подтверждает приверженность совместному заявлению о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.
"Призываем другие страны "ядерной пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового уничтожения, что способно привести к катастрофическим последствиям", — заявил МИД.
Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон, заключается в документе.
В последнее время США
и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.