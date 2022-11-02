https://ria.ru/20221102/mid-1828708245.html
Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона
Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона - РИА Новости, 02.11.2022
Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона
Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил провести в МИД России презентацию региона, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:10
2022-11-02T16:10
2022-11-02T16:10
кировская область
экономика
кировская область
александр соколов
россия
сергей лавров
киров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил провести в МИД России презентацию региона, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области в среду провел встречу с представителем МИД России Сергеем Маловым, руководителем отделения МИД в Кирове Натальей Лопатиной и начальником Нижегородской таможни Виктором Никулиным."В 2024 году городу Кирову исполняется 650 лет, и я хотел бы обсудить вопрос возможности проведения в 2023 году презентации региона на площадке министерства иностранных дел России с участием министра Сергея Лаврова и приглашением иностранного дипломатического корпуса. Для нас это мероприятие станет одним из значимых с точки зрения продвижения потенциала Кировской области на всех уровнях международного сотрудничества", – цитирует пресс-служба слова Соколова.Малов ответил, что это хорошая инициатива, подчеркнув, что такие презентации организуются в МИД регулярно, а к участию в них приглашаются дипломатический корпус, торгпреды и иностранный бизнес, представленный в России.Губернатор Кировской области рассказал, что регион обладает значительным экономическим потенциалом. "Нашему региону есть что показать и есть чем гордиться – биотехнологии, машиностроение, химическое производство, металлургическое производство, лесопромышленный и агропромышленный комплексы. В Кировской области развиты и лесоперерабатывающая промышленность, мебельное производство. Также есть все возможности и предпосылки для создания особой экономической зоны мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии", - рассказал Соколов.Он отметил, что регион ведет активное внешнеторговое сотрудничество. В настоящее время действуют 11 международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном взаимодействии с Белоруссией, Арменией, Узбекистаном, Казахстаном, Китайской Народной Республикой. Налажены контакты с торговыми представительствами РФ в зарубежных странах. При этом Кировской области необходимо более масштабное позиционирование на федеральном уровне, продвижение вятских брендов.
https://ria.ru/20221101/most-1828472392.html
https://ria.ru/20221026/tsentr-1827001306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кировская область, александр соколов, россия, сергей лавров, киров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Кировская область, Экономика, Кировская область, Александр Соколов, Россия, Сергей Лавров, Киров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона
Губернатор Кировской области Соколов предложил провести в МИД презентацию региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил провести в МИД России презентацию региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области в среду провел встречу с представителем МИД России Сергеем Маловым, руководителем отделения МИД в Кирове
Натальей Лопатиной и начальником Нижегородской таможни Виктором Никулиным.
"В 2024 году городу Кирову исполняется 650 лет, и я хотел бы обсудить вопрос возможности проведения в 2023 году презентации региона на площадке министерства иностранных дел России с участием министра Сергея Лаврова
и приглашением иностранного дипломатического корпуса. Для нас это мероприятие станет одним из значимых с точки зрения продвижения потенциала Кировской области на всех уровнях международного сотрудничества", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Малов ответил, что это хорошая инициатива, подчеркнув, что такие презентации организуются в МИД регулярно, а к участию в них приглашаются дипломатический корпус, торгпреды и иностранный бизнес, представленный в России.
Губернатор Кировской области рассказал, что регион обладает значительным экономическим потенциалом. "Нашему региону есть что показать и есть чем гордиться – биотехнологии, машиностроение, химическое производство, металлургическое производство, лесопромышленный и агропромышленный комплексы. В Кировской области развиты и лесоперерабатывающая промышленность, мебельное производство. Также есть все возможности и предпосылки для создания особой экономической зоны мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии", - рассказал Соколов.
Он отметил, что регион ведет активное внешнеторговое сотрудничество. В настоящее время действуют 11 международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном взаимодействии с Белоруссией, Арменией, Узбекистаном, Казахстаном, Китайской Народной Республикой. Налажены контакты с торговыми представительствами РФ в зарубежных странах. При этом Кировской области необходимо более масштабное позиционирование на федеральном уровне, продвижение вятских брендов.