https://ria.ru/20221102/mid-1828708245.html

Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона

Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона - РИА Новости, 02.11.2022

Кировский губернатор предложил презентовать в МИД возможности региона

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил провести в МИД России презентацию региона, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

кировская область

экономика

кировская область

александр соколов

россия

сергей лавров

киров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_bbdb52565c3d64dec900a8e631cba59d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил провести в МИД России презентацию региона, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области в среду провел встречу с представителем МИД России Сергеем Маловым, руководителем отделения МИД в Кирове Натальей Лопатиной и начальником Нижегородской таможни Виктором Никулиным."В 2024 году городу Кирову исполняется 650 лет, и я хотел бы обсудить вопрос возможности проведения в 2023 году презентации региона на площадке министерства иностранных дел России с участием министра Сергея Лаврова и приглашением иностранного дипломатического корпуса. Для нас это мероприятие станет одним из значимых с точки зрения продвижения потенциала Кировской области на всех уровнях международного сотрудничества", – цитирует пресс-служба слова Соколова.Малов ответил, что это хорошая инициатива, подчеркнув, что такие презентации организуются в МИД регулярно, а к участию в них приглашаются дипломатический корпус, торгпреды и иностранный бизнес, представленный в России.Губернатор Кировской области рассказал, что регион обладает значительным экономическим потенциалом. "Нашему региону есть что показать и есть чем гордиться – биотехнологии, машиностроение, химическое производство, металлургическое производство, лесопромышленный и агропромышленный комплексы. В Кировской области развиты и лесоперерабатывающая промышленность, мебельное производство. Также есть все возможности и предпосылки для создания особой экономической зоны мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии", - рассказал Соколов.Он отметил, что регион ведет активное внешнеторговое сотрудничество. В настоящее время действуют 11 международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном взаимодействии с Белоруссией, Арменией, Узбекистаном, Казахстаном, Китайской Народной Республикой. Налажены контакты с торговыми представительствами РФ в зарубежных странах. При этом Кировской области необходимо более масштабное позиционирование на федеральном уровне, продвижение вятских брендов.

https://ria.ru/20221101/most-1828472392.html

https://ria.ru/20221026/tsentr-1827001306.html

кировская область

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, кировская область, александр соколов, россия, сергей лавров, киров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)