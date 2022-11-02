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В МИД назвали санкции США грубым вмешательством в дела Кишинева - РИА Новости, 02.11.2022
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В МИД назвали санкции США грубым вмешательством в дела Кишинева
В МИД назвали санкции США грубым вмешательством в дела Кишинева - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД назвали санкции США грубым вмешательством в дела Кишинева
Москва считает грубым вмешательством в дела Кишинева санкции США под предлогом борьбы с коррупцией и вмешательством в выборы Молдавии, заявила в среду... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:12
2022-11-02T14:12
в мире
мария захарова
сша
молдавия
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает грубым вмешательством в дела Кишинева санкции США под предлогом борьбы с коррупцией и вмешательством в выборы Молдавии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение (о новых санкциях США - ред.) было принято в разгар серьезных социально-экономических трудностей в Молдавии, недовольства населения в действиях правительства и протестов в молдавском обществе. В качестве повода были выбраны события многолетней давности, связанные с коррупционными скандалами и избирательными процессами в Республике Молдова", - сказала она в ходе брифинга в среду."Все попытки прикрыться заботой о демократии в борьбе с коррупцией абсолютно к делу не относятся, на самом деле речь идет об отвлечении внимания от внутренней политической экономической ситуации в Молдавии... Нужно было как-то спасать представителей молдавского руководства, которое ассоциировало в глазах своего населения свою политику с политикой Запада и полностью в ней провалилось", - добавила Захарова.По ее словам, санкции США, введенные под предлогом борьбы с коррупцией в Молдавии, направлены на разжигание антироссийских настроений в стране."Конечно, еще один повод - это сведение счетов с неугодными представителями местной оппозиции, в очередной раз разжигания антироссийских настроений в молдавском обществе... Мы рассматриваем очередные санкционные решения США, принятые под надуманным предлогом, как очередной факт грубого вмешательства во внутренние дела Республики Молдова, как попытку оказать негативное влияние на двусторонние российско-молдавские отношения", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828587959.html
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в мире, мария захарова, сша, молдавия, москва
В мире, Мария Захарова, США, Молдавия, Москва
14:12 02.11.2022
 
В МИД назвали санкции США грубым вмешательством в дела Кишинева

Захарова: Москва считает санкции США грубым вмешательством в дела Молдавии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает грубым вмешательством в дела Кишинева санкции США под предлогом борьбы с коррупцией и вмешательством в выборы Молдавии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение (о новых санкциях США - ред.) было принято в разгар серьезных социально-экономических трудностей в Молдавии, недовольства населения в действиях правительства и протестов в молдавском обществе. В качестве повода были выбраны события многолетней давности, связанные с коррупционными скандалами и избирательными процессами в Республике Молдова", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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"Все попытки прикрыться заботой о демократии в борьбе с коррупцией абсолютно к делу не относятся, на самом деле речь идет об отвлечении внимания от внутренней политической экономической ситуации в Молдавии... Нужно было как-то спасать представителей молдавского руководства, которое ассоциировало в глазах своего населения свою политику с политикой Запада и полностью в ней провалилось", - добавила Захарова.
По ее словам, санкции США, введенные под предлогом борьбы с коррупцией в Молдавии, направлены на разжигание антироссийских настроений в стране.
"Конечно, еще один повод - это сведение счетов с неугодными представителями местной оппозиции, в очередной раз разжигания антироссийских настроений в молдавском обществе... Мы рассматриваем очередные санкционные решения США, принятые под надуманным предлогом, как очередной факт грубого вмешательства во внутренние дела Республики Молдова, как попытку оказать негативное влияние на двусторонние российско-молдавские отношения", - заключила Захарова.
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В миреМария ЗахароваСШАМолдавияМосква
 
 
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