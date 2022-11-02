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Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828611191.html
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ - РИА Новости, 02.11.2022
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ
Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:01
2022-11-02T12:01
союзное государство
россия
белоруссия
снг
дмитрий киселев
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"."Я думаю, Дмитрий Константинович, вы и ваша команда, имея такой широкий круг общения с журналистами на пространстве СНГ, видите, что отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси – это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это ресурс не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - отметил Мезенцев, обращаясь к генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.При этом госсекретарь Союзного государства акцентировал внимание на необходимости не только противостоять информационному давлению на Россию и Белоруссию, но и предлагать взамен позитивную информационную повестку, в том числе тем миллионам людей, которые отслеживают ситуацию вне границ СНГ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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россия, белоруссия, снг, дмитрий киселев, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, СНГ, Дмитрий Киселев, Дмитрий Мезенцев
12:01 02.11.2022
 

Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
"Я думаю, Дмитрий Константинович, вы и ваша команда, имея такой широкий круг общения с журналистами на пространстве СНГ, видите, что отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси – это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это ресурс не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - отметил Мезенцев, обращаясь к генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:35Союзное государство
Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветских стран
При этом госсекретарь Союзного государства акцентировал внимание на необходимости не только противостоять информационному давлению на Россию и Белоруссию, но и предлагать взамен позитивную информационную повестку, в том числе тем миллионам людей, которые отслеживают ситуацию вне границ СНГ.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияСНГДмитрий КиселевДмитрий Мезенцев
 
 
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