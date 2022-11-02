https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828611191.html
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ - РИА Новости, 02.11.2022
Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ
Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:01
2022-11-02T12:01
2022-11-02T12:01
союзное государство
россия
белоруссия
снг
дмитрий киселев
дмитрий мезенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828612661_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ab490f687b4ff552e4a21057b109cd47.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"."Я думаю, Дмитрий Константинович, вы и ваша команда, имея такой широкий круг общения с журналистами на пространстве СНГ, видите, что отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси – это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это ресурс не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - отметил Мезенцев, обращаясь к генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.При этом госсекретарь Союзного государства акцентировал внимание на необходимости не только противостоять информационному давлению на Россию и Белоруссию, но и предлагать взамен позитивную информационную повестку, в том числе тем миллионам людей, которые отслеживают ситуацию вне границ СНГ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828605941.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828612661_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_71bb3e6e7acf024fbaa07754426a1318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, снг, дмитрий киселев, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, СНГ, Дмитрий Киселев, Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
"Я думаю, Дмитрий Константинович, вы и ваша команда, имея такой широкий круг общения с журналистами на пространстве СНГ, видите, что отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси – это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это ресурс не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - отметил Мезенцев, обращаясь к генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
При этом госсекретарь Союзного государства акцентировал внимание на необходимости не только противостоять информационному давлению на Россию
и Белоруссию, но и предлагать взамен позитивную информационную повестку, в том числе тем миллионам людей, которые отслеживают ситуацию вне границ СНГ.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.