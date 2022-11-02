https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828611191.html

Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ

Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ - РИА Новости, 02.11.2022

Мезенцев: отношения российских и белорусских журналистов – пример для СНГ

Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:01

2022-11-02T12:01

2022-11-02T12:01

союзное государство

россия

белоруссия

снг

дмитрий киселев

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отношения между представителями медиапространств РФ и Белоруссии – пример для всего СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"."Я думаю, Дмитрий Константинович, вы и ваша команда, имея такой широкий круг общения с журналистами на пространстве СНГ, видите, что отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси – это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это ресурс не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - отметил Мезенцев, обращаясь к генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.При этом госсекретарь Союзного государства акцентировал внимание на необходимости не только противостоять информационному давлению на Россию и Белоруссию, но и предлагать взамен позитивную информационную повестку, в том числе тем миллионам людей, которые отслеживают ситуацию вне границ СНГ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.

https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828605941.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, снг, дмитрий киселев, дмитрий мезенцев