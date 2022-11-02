Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветских стран
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветского пространства.
"Мы говорим о нашем единстве, забывая порой, сколько столетий за нами у летописей истории. На Чудском озере вместе с Александром Невским сражались полоцкие и витебские ратники. Народы Советского Союза сражались в Великой Отечественной войне, а потом каждая республика помогала восстанавливать украинские города, Минск, Могилев, сотни сгоревших белорусских деревень, где, в том числе, люди погибали заживо. Это тоже очень важно добавить в медиапространство сегодня: разговор о единой истории", - отметил Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
Он напомнил, что недавно министр иностранных дел РФ и посол Белоруссии в Москве представили общественности уникальные исторические документы, касающиеся воссоединения русских и белорусских земель. Также напомнил о совместной с МИД презентации первой книги из проекта "Библиотека Союзного государства", посвященной ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года.
"Тысячи людей защищали свое единое Отечество. Традиции ратного подвига, силы, мужества, порядочности, воли сегодня востребованы как никогда", - подчеркнул Мезенцев.
"И когда мы говорим, что сегодня Беларусь для нас – ближайший, надежный союзник, мы абсолютно точно оцениваем столетия и десятилетия совместной истории – советской, постсоветской, истории в рамках Российской империи, вспоминаем Полоцкое и Туровское княжества, Древнюю Русь и Киев – мать городов русских, и понимаем, что мы вместе!" - резюмировал госсекретарь Союзного государства.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума.