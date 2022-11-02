https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828605941.html

Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветских стран

Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветских стран - РИА Новости, 02.11.2022

Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветских стран

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветского пространства. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:35

2022-11-02T11:35

2022-11-02T11:35

союзное государство

россия

белоруссия

минск

александр невский

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал не забывать традиции единства народов постсоветского пространства."Мы говорим о нашем единстве, забывая порой, сколько столетий за нами у летописей истории. На Чудском озере вместе с Александром Невским сражались полоцкие и витебские ратники. Народы Советского Союза сражались в Великой Отечественной войне, а потом каждая республика помогала восстанавливать украинские города, Минск, Могилев, сотни сгоревших белорусских деревень, где, в том числе, люди погибали заживо. Это тоже очень важно добавить в медиапространство сегодня: разговор о единой истории", - отметил Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Он напомнил, что недавно министр иностранных дел РФ и посол Белоруссии в Москве представили общественности уникальные исторические документы, касающиеся воссоединения русских и белорусских земель. Также напомнил о совместной с МИД презентации первой книги из проекта "Библиотека Союзного государства", посвященной ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года."Тысячи людей защищали свое единое Отечество. Традиции ратного подвига, силы, мужества, порядочности, воли сегодня востребованы как никогда", - подчеркнул Мезенцев."И когда мы говорим, что сегодня Беларусь для нас – ближайший, надежный союзник, мы абсолютно точно оцениваем столетия и десятилетия совместной истории – советской, постсоветской, истории в рамках Российской империи, вспоминаем Полоцкое и Туровское княжества, Древнюю Русь и Киев – мать городов русских, и понимаем, что мы вместе!" - резюмировал госсекретарь Союзного государства.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума.

https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, александр невский, дмитрий мезенцев