https://ria.ru/20221102/meduslugi-1828711049.html
Плавполиклиника оказала услуги более 6 тыс жителей отдаленных районов Югры
Плавполиклиника оказала услуги более 6 тыс жителей отдаленных районов Югры - РИА Новости, 02.11.2022
Плавполиклиника оказала услуги более 6 тыс жителей отдаленных районов Югры
Более 6,5 тысячи жителей труднодоступных районов Ханты-Мансийского округа – Югры воспользовались помощью медицинских специалистов плавполиклиники "Николай... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:19
2022-11-02T16:19
2022-11-02T16:19
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Более 6,5 тысячи жителей труднодоступных районов Ханты-Мансийского округа – Югры воспользовались помощью медицинских специалистов плавполиклиники "Николай Пирогов" в период летней навигации текущего года, сообщил журналистам главный врач АУ "Югорский центр профессиональной патологии" Николай Ташланов.По его словам, всего за летний сезон плавполиклиника "Николай Пирогов" побывала в 47 труднодоступных населенных пунктах, выполнен весь запланированный объем работы. При этом он отметил, что объемы оказываемой медицинской помощи, предоставляемой на теплоходе, растут.Как добавил Ташланов, чаще всего к специалистам плавполиклиники обращаются пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, на втором месте сердечно-сосудистые заболевания, на третьем – эндокринные. По итогам посещения медиков 52 человека были госпитализированы и более 450 человек направлены на дообследование по месту жительства.На борту плавполиклиники оборудованы 19 кабинетов, установлен компактный мультипараметрический автоматический иммуноферментный анализатор, позволяющий расширить функциональные возможности лаборатории, проводить более полный спектр исследований, позволяющих выявлять на ранних стадиях онкологию, заболевания щитовидной железы, нарушение репродуктивной функции и ряда других болезней. Помимо этого, плавполиклиника была укомплектована новой цифровой рентгенодиагностической установкой. В составе медицинских бригад на теплоходе 19 специалистов, в том числе терапевт, хирург, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, невролог, стоматолог, врачи общей практики, ультразвуковой и функциональной диагностики.
https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество
Плавполиклиника оказала услуги более 6 тыс жителей отдаленных районов Югры
Плавполиклиника оказала медуслуги более 6 тыс жителей отдаленных районов Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Более 6,5 тысячи жителей труднодоступных районов Ханты-Мансийского округа – Югры воспользовались помощью медицинских специалистов плавполиклиники "Николай Пирогов" в период летней навигации текущего года, сообщил журналистам главный врач АУ "Югорский центр профессиональной патологии" Николай Ташланов.
"Более 6,5 тысячи человек приняли на теплоходе "Николай Пирогов", 14,7 тысячи посещений было проведено, более 40 тысяч лабораторных исследований мы провели. При этом 1,4 тысячи человек – это коренные малочисленные народы Севера, которым мы уделяем особое наше внимание", - сказал Ташланов.
По его словам, всего за летний сезон плавполиклиника "Николай Пирогов" побывала в 47 труднодоступных населенных пунктах, выполнен весь запланированный объем работы. При этом он отметил, что объемы оказываемой медицинской помощи, предоставляемой на теплоходе, растут.
Как добавил Ташланов, чаще всего к специалистам плавполиклиники обращаются пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, на втором месте сердечно-сосудистые заболевания, на третьем – эндокринные. По итогам посещения медиков 52 человека были госпитализированы и более 450 человек направлены на дообследование по месту жительства.
На борту плавполиклиники оборудованы 19 кабинетов, установлен компактный мультипараметрический автоматический иммуноферментный анализатор, позволяющий расширить функциональные возможности лаборатории, проводить более полный спектр исследований, позволяющих выявлять на ранних стадиях онкологию, заболевания щитовидной железы, нарушение репродуктивной функции и ряда других болезней. Помимо этого, плавполиклиника была укомплектована новой цифровой рентгенодиагностической установкой. В составе медицинских бригад на теплоходе 19 специалистов, в том числе терапевт, хирург, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, невролог, стоматолог, врачи общей практики, ультразвуковой и функциональной диагностики.