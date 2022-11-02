https://ria.ru/20221102/medtsentr-1828771598.html
Медцентр, построенный Минобороны России в Луганске, принял первых пациентов
Медцентр, построенный Минобороны России в Луганске, принял первых пациентов - РИА Новости, 02.11.2022
Медцентр, построенный Минобороны России в Луганске, принял первых пациентов
Многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами оборонного ведомства России в Луганске, принял первых пациентов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:55
2022-11-02T18:55
2022-11-02T20:16
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами оборонного ведомства России в Луганске, принял первых пациентов, передает корреспондент РИА Новости.В среду медцентр проинспектировали министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко и главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман."Мы с 1 ноября начинаем здесь работу. И я хочу сказать слова благодарности министерству обороны Российской Федерации, потому что силами Военно-строительной компании был построен качественный, красивый, оснащенный многофункциональный центр", - прокомментировала Пащенко начало работы центра.Министр отметила, что медицинский центр был возведен в рекордно короткие сроки. По ее словам, в начале мая на месте здания был пустырь, а уже в начале ноября центр стал принимать первых пациентов.Одна из первых пациенток учреждения в беседе с РИА Новости отметила условия, созданные от в медцентре. "Удобно, условия просто шикарные. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим российским друзьям, которые для наших жителей Донбасса сделали такую красоту", - сказала женщина.Минувшим летом минздрав ЛНР сообщал о начале строительства медицинского комплекса специалистами Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ.На строительной площадке центра в круглосуточном режиме были задействованы почти тысяча человек. В конце сентября прошла торжественная сдача объекта.
https://ria.ru/20221015/lnr-1824261090.html
https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html
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Первые пациенты посетили многофункциональный медцентр в Луганске
Многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами оборонного ведомства России в Луганске, принял первых пациентов
2022-11-02T18:55
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россия, луганская народная республика, луганск, минздрав лнр, здоровье - общество
Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Минздрав ЛНР, Здоровье - Общество
18:55 02.11.2022 (обновлено: 20:16 02.11.2022)
Медцентр, построенный Минобороны России в Луганске, принял первых пациентов
Медцентр, построенный специалистами Минобороны России в Луганске, принял первых пациентов