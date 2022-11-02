https://ria.ru/20221102/medsestra-1828772916.html

В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер

В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер - РИА Новости, 02.11.2022

В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер

Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:58

2022-11-02T18:58

2022-11-02T18:59

специальная военная операция на украине

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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны. По моему поручению минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения "с нуля", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, обучающая программа будет состоять из двух компонентов. "Первый - на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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буденновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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