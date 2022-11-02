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В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер - РИА Новости, 02.11.2022
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В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер - РИА Новости, 02.11.2022
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер
Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:59
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
буденновск
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны. По моему поручению минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения "с нуля", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, обучающая программа будет состоять из двух компонентов. "Первый - на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, здоровье - общество, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, буденновск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Ставрополь, Буденновск
18:58 02.11.2022 (обновлено: 18:59 02.11.2022)
 
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер

Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае будут готовить госпитальных медсестер

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМедсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области
Медсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Медсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны. По моему поручению минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения "с нуля", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, обучающая программа будет состоять из двух компонентов. "Первый - на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ВладимировСтавропольский крайСтавропольБуденновск
 
 
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