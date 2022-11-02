https://ria.ru/20221102/medsestra-1828772916.html
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер - РИА Новости, 02.11.2022
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер
Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:59
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
буденновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784845337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c5fd0ac9ed6f271091c1e162a0b671.jpg
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют организовать курсы по подготовке медицинских сестер для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны. По моему поручению минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения "с нуля", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, обучающая программа будет состоять из двух компонентов. "Первый - на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
ставрополь
буденновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784845337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6e5c5325ac3db0d68c19b873c0dcf94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, буденновск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Ставрополь, Буденновск
18:58 02.11.2022 (обновлено: 18:59 02.11.2022)
В Ставропольском крае организуют курсы по подготовке госпитальных медсестер
Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае будут готовить госпитальных медсестер