https://ria.ru/20221102/medkarta-1828559362.html

Для москвичей в электронной медкарте сделали доступными КТ- и МРТ-снимки

Для москвичей в электронной медкарте сделали доступными КТ- и МРТ-снимки - РИА Новости, 02.11.2022

Для москвичей в электронной медкарте сделали доступными КТ- и МРТ-снимки

Москвичам в электронной медкарте теперь доступны КТ- и МРТ-снимки, сделанные в частных и федеральных клиниках по ОМС, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:20

2022-11-02T08:20

2022-11-02T08:20

общество

анастасия ракова

россия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москвичам в электронной медкарте теперь доступны КТ- и МРТ-снимки, сделанные в частных и федеральных клиниках по ОМС, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Электронная медицинская карта становится еще удобнее. Теперь в ней доступны результаты и архивы со снимками КТ- и МРТ-исследований, выполненных в частных и федеральных клиниках столицы по программе ОМС. К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах более 80", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что доступ к этим данным упростит врачам взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов."Посмотреть результаты и скачать архивы со снимками КТ- и МРТ-исследований, выполненных как в городских медучреждениях, так и в частных и федеральных клиниках по ОМС, москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220801/polikliniki-1806485724.html

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