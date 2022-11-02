https://ria.ru/20221102/maslo-1828539214.html
На Кубани профинансируют модернизацию производств растительного масла
На Кубани профинансируют модернизацию производств растительного масла - РИА Новости, 02.11.2022
На Кубани профинансируют модернизацию производств растительного масла
Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию производств растительного масла, предоставив 42 миллиона рублей в качестве заемных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:15
2022-11-02T00:15
2022-11-02T00:15
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
кропоткин
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию производств растительного масла, предоставив 42 миллиона рублей в качестве заемных средств, сообщает администрация региона.Уточняется, что программу заемного финансирования Фонда развития промышленности Краснодарского края "Пищевик" создали по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."На очередном заседании Экспертного совета Фонда одобрили две заявки по программе "Пищевик", - говорится в сообщении. Так, краснодарскому предприятию предоставят 32 миллиона рублей сроком на пять лет под 2,5% годовых. "На заемные средства производитель приобретет российское промышленное оборудование, а также сырье и материалы для запуска производства растительного масла", - уточнили в ведомстве.Такую же модернизацию профинансируют и компании из Кропоткина. "Сумму в 10 миллионов рублей одобрили для приобретения оборудования под 3% годовых на три года", - добавили в администрации.Как отметили в ведомстве, краевой фонд реализует 15 программ заемного финансирования, из них две новые – "Импортозамещение" и "Пищевик".Ранее предприятиям пищевой промышленности одобрили заявки на общую сумму 105 миллионов рублей. В целом по всем программам фонда с начала года профинансировали свыше 80 заявок на более чем 2,1 миллиарда рублей – это в 2,4 раза больше, чем за весь 2021 год, отметили краевые власти.
https://ria.ru/20220814/pozhar-1809556921.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, кропоткин, фонд развития промышленности
Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Кропоткин, Фонд развития промышленности
На Кубани профинансируют модернизацию производств растительного масла
На Кубани производители растительного масла получат 42 миллиона рублей на модернизацию
КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию производств растительного масла, предоставив 42 миллиона рублей в качестве заемных средств, сообщает администрация региона.
Уточняется, что программу заемного финансирования Фонда развития промышленности Краснодарского края "Пищевик" создали по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева
.
"На очередном заседании Экспертного совета Фонда одобрили две заявки по программе "Пищевик", - говорится в сообщении. Так, краснодарскому предприятию предоставят 32 миллиона рублей сроком на пять лет под 2,5% годовых. "На заемные средства производитель приобретет российское промышленное оборудование, а также сырье и материалы для запуска производства растительного масла", - уточнили в ведомстве.
Такую же модернизацию профинансируют и компании из Кропоткина
. "Сумму в 10 миллионов рублей одобрили для приобретения оборудования под 3% годовых на три года", - добавили в администрации.
Как отметили в ведомстве, краевой фонд реализует 15 программ заемного финансирования, из них две новые – "Импортозамещение" и "Пищевик".
Ранее предприятиям пищевой промышленности одобрили заявки на общую сумму 105 миллионов рублей. В целом по всем программам фонда с начала года профинансировали свыше 80 заявок на более чем 2,1 миллиарда рублей – это в 2,4 раза больше, чем за весь 2021 год, отметили краевые власти.