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Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink - РИА Новости, 02.11.2022
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Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink
Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink - РИА Новости, 02.11.2022
Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск лично заверил его в том, что продолжит обеспечивать... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:29
2022-11-02T20:30
в мире
илон маск
михаил федоров
украина
spacex
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск лично заверил его в том, что продолжит обеспечивать доступ к системе Starlink на Украине."Сказал мне лично, что он продолжит поддерживать Украину и продолжит предоставлять Украине Starlink", - заявил Федоров агентству Ассошиэйтед Пресс, говоря о словах Маска.По утверждению Федорова, сейчас проблем с работой Starlink на Украине не наблюдается.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
https://ria.ru/20221024/mask-1826172085.html
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в мире, илон маск, михаил федоров, украина, spacex, министерство обороны сша
В мире, Илон Маск, Михаил Федоров, Украина, SpaceX, Министерство обороны США
20:29 02.11.2022 (обновлено: 20:30 02.11.2022)
 
Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink

Министр Федоров заявил, что Маск заверил его в обеспечении доступа к Starlink на Украине

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск лично заверил его в том, что продолжит обеспечивать доступ к системе Starlink на Украине.
"Сказал мне лично, что он продолжит поддерживать Украину и продолжит предоставлять Украине Starlink", - заявил Федоров агентству Ассошиэйтед Пресс, говоря о словах Маска.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 09:33
В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится
По утверждению Федорова, сейчас проблем с работой Starlink на Украине не наблюдается.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 20:02
Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране, сообщили СМИ
 
В миреИлон МаскМихаил ФедоровУкраинаSpaceXМинистерство обороны США
 
 
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