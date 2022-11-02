https://ria.ru/20221102/mask-1828556513.html

СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter

СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter

Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети Twitter, согласно условиям заключенной сделки, сообщает газета... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:52

2022-11-02T07:52

2022-11-02T07:52

технологии

илон маск

крис мерфи (сенатор сша)

саудовская аравия

катар

коннектикут

министерство финансов сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети Twitter, согласно условиям заключенной сделки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.Как отмечает издание, речь идет о финансовых показателях и, вероятно, личных данных пользователей."Крупные инвесторы... заключили конфиденциальные соглашения, в которых четко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдается тем, кто вложил 250 миллионов долларов и больше... Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня", - говорится в сообщении издания.Кроме того, собеседники Washington Post заявили, что чиновники минфина США начали изучать вопрос о том, есть ли у них законное право начать расследование сделки из-за связей Маска с иностранными компаниями и инвесторами.Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил о необходимости проверить финансирование компании Twitter Саудовской Аравией на предмет угрозы национальной безопасности.На прошлой неделе бизнесмен Маск стал новым владельцем популярной соцсети, приобретя компанию за 44 миллиарда долларов. Вскоре после закрытия сделки стало известно, что к ее финансированию причастен член королевской семьи Саудовской Аравии инвестор, владелец компании Kingdom Holding принц Аль-Валид ибн Талал. Как сообщил сам принц в своем Twitter-аккаунте, ему принадлежит доля компании в 1,89 миллиарда долларов (около 35 миллионов акций компании), сейчас он является "вторым по размеру инвестором после Илона Маска".

https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html

https://ria.ru/20221101/vine-1828310857.html

саудовская аравия

катар

коннектикут

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технологии, илон маск, крис мерфи (сенатор сша), саудовская аравия, катар, коннектикут, министерство финансов сша