Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/mask-1828556513.html
СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter
СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter
Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети Twitter, согласно условиям заключенной сделки, сообщает газета... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:52
2022-11-02T07:52
технологии
илон маск
крис мерфи (сенатор сша)
саудовская аравия
катар
коннектикут
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети Twitter, согласно условиям заключенной сделки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.Как отмечает издание, речь идет о финансовых показателях и, вероятно, личных данных пользователей."Крупные инвесторы... заключили конфиденциальные соглашения, в которых четко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдается тем, кто вложил 250 миллионов долларов и больше... Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня", - говорится в сообщении издания.Кроме того, собеседники Washington Post заявили, что чиновники минфина США начали изучать вопрос о том, есть ли у них законное право начать расследование сделки из-за связей Маска с иностранными компаниями и инвесторами.Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил о необходимости проверить финансирование компании Twitter Саудовской Аравией на предмет угрозы национальной безопасности.На прошлой неделе бизнесмен Маск стал новым владельцем популярной соцсети, приобретя компанию за 44 миллиарда долларов. Вскоре после закрытия сделки стало известно, что к ее финансированию причастен член королевской семьи Саудовской Аравии инвестор, владелец компании Kingdom Holding принц Аль-Валид ибн Талал. Как сообщил сам принц в своем Twitter-аккаунте, ему принадлежит доля компании в 1,89 миллиарда долларов (около 35 миллионов акций компании), сейчас он является "вторым по размеру инвестором после Илона Маска".
https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html
https://ria.ru/20221101/vine-1828310857.html
саудовская аравия
катар
коннектикут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, крис мерфи (сенатор сша), саудовская аравия, катар, коннектикут, министерство финансов сша
Технологии, Илон Маск, Крис Мерфи (сенатор США), Саудовская Аравия, Катар, Коннектикут, Министерство финансов США
07:52 02.11.2022
 
СМИ: Маск дал инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter

WP: крупные иностранные инвесторы получили доступ к конфиденциальной информации о Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети Twitter, согласно условиям заключенной сделки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, речь идет о финансовых показателях и, вероятно, личных данных пользователей.
Американский предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 17:44
Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"
"Крупные инвесторы... заключили конфиденциальные соглашения, в которых четко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдается тем, кто вложил 250 миллионов долларов и больше... Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, собеседники Washington Post заявили, что чиновники минфина США начали изучать вопрос о том, есть ли у них законное право начать расследование сделки из-за связей Маска с иностранными компаниями и инвесторами.
Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил о необходимости проверить финансирование компании Twitter Саудовской Аравией на предмет угрозы национальной безопасности.
На прошлой неделе бизнесмен Маск стал новым владельцем популярной соцсети, приобретя компанию за 44 миллиарда долларов. Вскоре после закрытия сделки стало известно, что к ее финансированию причастен член королевской семьи Саудовской Аравии инвестор, владелец компании Kingdom Holding принц Аль-Валид ибн Талал. Как сообщил сам принц в своем Twitter-аккаунте, ему принадлежит доля компании в 1,89 миллиарда долларов (около 35 миллионов акций компании), сейчас он является "вторым по размеру инвестором после Илона Маска".
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 08:37
Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine
 
ТехнологииИлон МаскКрис Мерфи (сенатор США)Саудовская АравияКатарКоннектикутМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала