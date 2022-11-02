https://ria.ru/20221102/marshrut-1828716367.html

Транспортная группа Fesco расширяет географию сервисов между РФ и Китаем

Транспортная группа Fesco расширяет географию сервисов между РФ и Китаем - РИА Новости, 02.11.2022

Транспортная группа Fesco расширяет географию сервисов между РФ и Китаем

Группа Fesco расширяет географию сервисов между Россией и Китаем, в дополнение к дальневосточным портам и погранпереходам добавив океанский маршрут (deep sea) - РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:35

2022-11-02T16:35

2022-11-02T16:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Группа Fesco расширяет географию сервисов между Россией и Китаем, в дополнение к дальневосточным портам и погранпереходам добавив океанский маршрут (deep sea) - через Черное море и Суэцкий канал, сообщает группа."Транспортная группа Fesco расширяет географию работы своих контейнерных сервисов между Россией и Китаем – в дополнение к маршрутам через порты Дальнего Востока и железнодорожные погранпереходы. Группа запустила морскую линию по Deep Sea через Суэцкий канал и Черное море", - говорится в сообщении группы."Сервис Fesco Black Sea Service (FBSS) работает по маршруту Новороссийск - Стамбул - Шекоу - Нинбо - Шанхай - Циндао и в обратном направлении. Транзитное время в пути из портов Китая до Стамбула, где производится трансшипмент (перевалка груза с одного судна на другое), составляет 30–35 дней, до Новороссийска — 40-45 дней", - отметили в Fesco.Уточняется, что основу грузопотока составят товары народного потребления. Частота отправок составит каждые две недели.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров - более 100 тысяч TEU.

https://ria.ru/20220926/servis-1819542413.html

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Алёна Пава

россия, китай, суэцкий канал, экономика, технологии, fesco